Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa cùng 2 triệu đồng và lá thư tay

Lực lượng chức năng UBND xã Tân Phú Trung (H.Củ Chi, TP.HCM) thông báo tìm cha, mẹ đẻ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 27/4, UBND xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi, TP.HCM) vừa phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ của bé gái khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa trên đường Trần Thị Chẩm (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi).

Cụ thể, chiều ngày 24/4, người dân phát hiện bé gái sơ sinh trước cổng chùa, bên cạnh có hai túi nylon, một giỏ xách nhựa chứa khăn, gối ôm, vớ, áo, tã, một bao thư có 2 triệu đồng và một lá thư tay.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bé gái sơ sinh khoảng 7-10 ngày tuổi, rốn chưa rụng, nặng khoảng 2,5kg, tay chân bình thường, không có thương tật, dị tật trên cơ thể.

Khu vực bé gái sơ sinh được người dân phát hiện trên địa bàn xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trong thời gian tìm kiếm cha mẹ đẻ của bé, cơ quan chức năng tạm thời gửi bé gái sơ sinh này vào Cơ sở bảo trợ xã hội Phương Minh (H.Củ Chi) để nuôi dưỡng và chăm sóc.

UBND xã Tân Phú Trung thông báo ai là cha, mẹ đẻ của bé gái sơ sinh hoặc biết thông tin về cha, mẹ đẻ của bé, thì liên hệ UBND xã Tân Phú Trung để làm thủ tục nhận con.

Nếu quá thời hạn 7 ngày tính từ ngày ra thông báo mà không tìm được cha, mẹ đẻ của bé hoặc không ai biết thông tin về cha, mẹ đẻ của bé, thì UBND xã Tân Phú Trung tiến hành đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

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