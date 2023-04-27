Lời khai của bảo mẫu nghi bạo hành bé gái 3 tuổi dẫn đến tử vong

Xã hội 27/04/2023 11:13

Bảo mẫu Đoàn Bảo Ngọc bị truy tố tội vô ý làm chết bé gái trong khi Tòa án đặt nghi vấn những vết thương trên cơ thể là do Ngọc cố ý gây ra.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 27/4, Tòa án nhân dân quận Bình Tân (TP.HCM) xét xử vụ án vô ý làm chết người đối với Đoàn Bảo Ngọc (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Cụ thể, khoảng tháng 12/2020, anh P.T.Q. thuê Ngọc giữ con mình - bé P.T.T. (sinh năm 2017) với tiền công 5 triệu đồng/tháng. Theo thỏa thuận, bé T. ăn, ngủ tại nhà của Ngọc ở đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, cuối tuần anh Q. sẽ đưa bé T. về.

Khoảng 16h ngày 12/1/2021, bé T. tiểu tiện trong quần, Ngọc vừa tắm cho bé T. vừa la mắng nên bé T. đi lùi về phía sau. Thấy vậy, Ngọc cầm tay của bé T. kéo mạnh về phía trước để tắm tiếp. Do sàn nhà trơn vì xà bông nên bé T. trượt ngã ra sau, đập đầu vào thành bồn cầu trong nhà vệ sinh. 

Đến khoảng 19h cùng ngày, thấy bé T. nôn ói nên Ngọc đưa bé đến phòng khám tư nhân tại phường 10, quận 6 để kiểm tra.  Sau khi thăm khám, bác sĩ cho bé về và yêu cầu theo dõi trong 48 giờ.

Đến 23h ngày 14/1/2021, bé T. ngã xuống đệm, tím tái nên Ngọc đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến sáng 17/1/2021, bé T. tử vong.

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Bị cáo Đoàn Bảo Ngọc  phủ nhận trực tiếp gây ra cái chết của bé gái 3 tuổi - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, cơ quan pháp y xác định các thương tích phần mềm trên cơ thể cháu T. là do tác động ngoại lực, không phải do bệnh lý gây ra. Các thương tích này đã cũ, được hình thành trên 24 tiếng kể từ thời điểm giám định. Các thương tích bầm tụ máu do vật tày tác động hoặc do cơ thể tác động vào vật tày gây ra.

Bị cáo Ngọc cho biết bé T. rất ngoan, bản thân bị cáo chưa từng đánh đập gì bé và ngày xảy ra sự việc là lần đầu bé T. tiểu tiện trong quần. Hội đồng xét xử hỏi về những vết bầm tím trên cơ thể bé T. thì bị cáo trả lời không biết.

Hội đồng xét xử đặt nghi vấn về những chấn thương của bé T. là do bị cáo cố ý gây ra hay "bé T. trượt ngã ra sau, đập đầu vào thành bồn cầu" như cáo trạng truy tố. Theo Hội đồng xét xử, với chiều cao của bé T. và lực kéo của bị cáo rất khó để có thể gây ra thương tích nghiêm trọng như vậy. Ngoài ra, kết luận giám định pháp y cũng xác định vết thương trên cơ thể bé do ngoại lực tác động.

Hội đồng xét xử cũng cho rằng cơ quan điều tra chưa làm hết trách nhiệm, chưa làm rõ nguyên nhân dẫn đến thương tích trên cơ thể cháu T.

Ngược lại, bị cáo vẫn phủ nhận những nghi vấn trên nên hội đồng xét xử vào hội ý và quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian dự kiến mở lại phiên tòa vào ngày 10/5.

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