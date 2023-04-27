Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi để điều tra vụ án mạng tại thôn Tiến Hòa, xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết giữa 2 anh em ruột.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi để điều tra vụ án mạng tại thôn Tiến Hòa, xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết giữa 2 anh em ruột.

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn H. (SN 1985, trú thôn Tiến Hòa, xã Tiến Lợi). Nguyên nhân ban đầu được xác định lúc 22h30 vào tối 26/4, anh H. có nhậu sát bên nhà và hát karaoke gây ồn ào nên người em ruột anh H. tên là Nguyễn Văn Huy (SN 1991) qua nói anh trai ngừng hát vì trong nhà có người bị ốm.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Cơ quan điều tra lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường trong đêm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Dân Việt, cả 2 anh em xảy ra mâu thuẫn và trong lúc nóng giận, anh Huy đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người anh ruột khiến anh H. tử vong.

Ngay sau đó, công an và các cơ quan chức năng đã đến hiện trường thu thập chứng cứ và tạm giữ người em để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-em-ruot-am-anh-trai-tu-vong-vi-hat-karaoke-em-576787.html