Nguyên nhân học sinh lớp 5 treo cổ tự tử ở Thanh Hóa

Xã hội 27/04/2023 06:53

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nam sinh lớp 5 treo cổ tự tử.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, vào tối ngày 26/4, ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nam sinh lớp 5 treo cổ tự tử.

Nạn nhân là em P. V. Q., học sinh lớp 5, trường Tiểu học – Trung học Cơ sở Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, em Q. tới lớp học bình thường. Tan trường, trên đường trở về nhà, Q. có ghé quán và lấy một ít chân gà thì bị phát hiện. Chiều cùng ngày, không thấy em này tới lớp, một số bạn cùng lớp thông báo với cô giáo chủ nhiệm.

Nguyên nhân học sinh lớp 5 treo cổ tự tử ở Thanh Hóa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ông Cao Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Cẩm Liên xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện vụ việc đã được Công an xã Cẩm Liên báo cáo lên Công an huyện Cẩm Thủy tiến hành điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ báo Công lý, khi biết tin, ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy, Ban Giám hiệu trường Tiểu học – Trung học Cơ sở Cẩm Liên, giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô giáo đã vào thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình.

NÓNG: Viện kiểm sát TP.HCM đề nghị tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

NÓNG: Viện kiểm sát TP.HCM đề nghị tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM hoàn tất cáo trạng, truy tố, đề nghị xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) cùng 4 đồng phạm của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam sinh lớp 5 treo cổ tự tử tại nhà tin moi tin 24h tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 48 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 49 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 50 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 53 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 57 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 58 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt