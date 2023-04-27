Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nam sinh lớp 5 treo cổ tự tử.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, vào tối ngày 26/4, ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nam sinh lớp 5 treo cổ tự tử.

Nạn nhân là em P. V. Q., học sinh lớp 5, trường Tiểu học – Trung học Cơ sở Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, em Q. tới lớp học bình thường. Tan trường, trên đường trở về nhà, Q. có ghé quán và lấy một ít chân gà thì bị phát hiện. Chiều cùng ngày, không thấy em này tới lớp, một số bạn cùng lớp thông báo với cô giáo chủ nhiệm.

Ảnh minh họa: Internet

Ông Cao Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Cẩm Liên xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện vụ việc đã được Công an xã Cẩm Liên báo cáo lên Công an huyện Cẩm Thủy tiến hành điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ báo Công lý, khi biết tin, ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy, Ban Giám hiệu trường Tiểu học – Trung học Cơ sở Cẩm Liên, giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô giáo đã vào thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình.

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