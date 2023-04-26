Bé N.V.H. (10 tuổi), một trong 3 nạn nhân của vụ phóng hỏa đốt nhà trọ trong đêm đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 26/4, bé N.V.H. (10 tuổi), một trong 3 nạn nhân của vụ phóng hỏa đốt nhà trọ trong đêm đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM).

Cụ thể, bé H. nhập viện trong tình trạng bỏng đến 90% cơ thể. Tại phòng hồi sức cấp cứu, bệnh nhi được các bác sĩ cho thở máy, bù dịch, nuôi ăn. Dự kiến hai ngày nữa, bé sẽ được xem xét cho ghép da.

Còn tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), mẹ bé H. là chị B.T.N. (43 tuổi) điều trị tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình trong tình trạng bỏng diện tích 59% độ II, III (29% độ III) toàn thân, bỏng sâu nhiều. Bệnh nhân này hiện vẫn phải hồi sức trong phòng săn sóc tích cực. Riêng cha của bé H. là anh A. (48 tuổi) bị bỏng ở bàn chân và một phần lưng, hiện đã đồng ý hiến da để ghép cho con.

Bé N.V.H. (10 tuổi) đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, vào ngày 25/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Bạch Ngọc Minh (33 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Minh bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bạc Liêu. Đối tượng này đã đổ xăng, đốt phòng trọ tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa khiến 3 người trong gia đình bị bỏng nặng vào sáng 23/4.

Các nạn nhân bị bỏng gồm: Anh Nguyễn Văn A. (48 tuổi, quê Thái Bình), chị Bùi Thị N. (43 tuổi) và cháu N.V.H. (10 tuổi) đang được điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM.

Đối tượng Bạch Ngọc Minh tại cơ quan công an - Ảnh: VOV

Qua điều ra, Minh xảy ra mâu thuẫn với bạn gái đang ở trọ tại phường Tân Hoà, TP Biên Hoà. Rạng sáng 23/4, Minh mang xăng đến phòng trọ của bạn gái để phóng hoả. Khi đến dãy trọ, đối tượng này đã đổ xăng và đốt nhầm phòng của vợ chồng anh A. khiến cả 3 người trong gia đình bị bỏng nặng. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng đến dập lửa và hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Nha Trang: Mẹ kế đốt nhà, 'thiêu sống' 2 người con riêng của chồng Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang cho biết, cơ quan chức năng điều tra những người bị bỏng trong gia đình đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

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