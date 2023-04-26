Vụ đốt nhầm phòng trọ khiến cả gia đình bị thương nặng: Bé trai 10 tuổi bỏng 90%

Xã hội 26/04/2023 16:02

Bé N.V.H. (10 tuổi), một trong 3 nạn nhân của vụ phóng hỏa đốt nhà trọ trong đêm đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 26/4, bé N.V.H. (10 tuổi), một trong 3 nạn nhân của vụ phóng hỏa đốt nhà trọ trong đêm đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM).

Cụ thể, bé H. nhập viện trong tình trạng bỏng đến 90% cơ thể. Tại phòng hồi sức cấp cứu, bệnh nhi được các bác sĩ cho thở máy, bù dịch, nuôi ăn. Dự kiến hai ngày nữa, bé sẽ được xem xét cho ghép da.

Còn tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), mẹ bé H. là chị B.T.N. (43 tuổi) điều trị tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình trong tình trạng bỏng diện tích 59% độ II, III (29% độ III) toàn thân, bỏng sâu nhiều. Bệnh nhân này hiện vẫn phải hồi sức trong phòng săn sóc tích cực. Riêng cha của bé H. là anh A. (48 tuổi) bị bỏng ở bàn chân và một phần lưng, hiện đã đồng ý hiến da để ghép cho con.

Vụ đốt nhầm phòng trọ khiến cả gia đình bị thương nặng: Bé trai 10 tuổi bỏng 90% - Ảnh 1
Bé N.V.H. (10 tuổi) đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, vào ngày 25/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Bạch Ngọc Minh (33 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Minh bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bạc Liêu. Đối tượng này đã đổ xăng, đốt phòng trọ tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa khiến 3 người trong gia đình bị bỏng nặng vào sáng 23/4.

Các nạn nhân bị bỏng gồm: Anh Nguyễn Văn A. (48 tuổi, quê Thái Bình), chị Bùi Thị N. (43 tuổi) và cháu N.V.H. (10 tuổi) đang được điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM.

Vụ đốt nhầm phòng trọ khiến cả gia đình bị thương nặng: Bé trai 10 tuổi bỏng 90% - Ảnh 2
Đối tượng Bạch Ngọc Minh tại cơ quan công an - Ảnh: VOV

Qua điều ra, Minh xảy ra mâu thuẫn với bạn gái đang ở trọ tại phường Tân Hoà, TP Biên Hoà. Rạng sáng 23/4, Minh mang xăng đến phòng trọ của bạn gái để phóng hoả. Khi đến dãy trọ, đối tượng này đã đổ xăng và đốt nhầm phòng của vợ chồng anh A. khiến cả 3 người trong gia đình bị bỏng nặng. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng đến dập lửa và hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Nha Trang: Mẹ kế đốt nhà, 'thiêu sống' 2 người con riêng của chồng

Nha Trang: Mẹ kế đốt nhà, 'thiêu sống' 2 người con riêng của chồng

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang cho biết, cơ quan chức năng điều tra những người bị bỏng trong gia đình đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm
Từ khóa:   đốt nhầm phòng trọ bạn gái khiến 3 người bị bỏng nặng tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 52 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 53 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 54 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 57 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 1 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt