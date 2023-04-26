Nha Trang: Mẹ kế đốt nhà, 'thiêu sống' 2 người con riêng của chồng

Xã hội 26/04/2023 14:09

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang cho biết, cơ quan chức năng điều tra những người bị bỏng trong gia đình đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho hay vụ việc xảy ra khoảng 11h ngày 23/4 tại căn nhà 113/10 đường Phú Nông.

Cụ thể, sau khi ngọn lửa bùng phát người dân ở xung quanh đã dập tắt ngọn lửa ngay sau đó. Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra những người bị bỏng trong gia đình đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan chức năng xác định người gây ra hỏa hoạn là người vợ thứ 2 của ông Nguyễn Minh Trí (hai người có hôn thú và có 1 con chung), sống cùng 2 con riêng của ông Trí.  Công an xã đã chuyển hồ sơ lên công an TP Nha Trang, đồng thời địa phương cũng đã kêu gọi hỗ trợ cho 2 cháu bị bỏng.

Nha Trang: Mẹ kế đốt nhà, 'thiêu sống' 2 người con riêng của chồng - Ảnh 1
Bà Ánh chăm sóc em N.N.P.L sau khi bị mẹ kế đốt phòng lửa bén gây bỏng nặng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nằm trên giường bệnh em P.L (17 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Hoàng Văn Thụ) đau đớn với những vết bỏng lớn từ cánh tay đến cẳng chân. Em trai em là M.P (12 tuổi, học lớp 6 trường THCS Trưng Vương) cũng bị bỏng.

Chăm hai cháu, bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (65 tuổi), bà ngoại của 2 em, cho hay vết thương của L nặng hơn nên phải theo dõi, điều trị. Gia đình sẽ xin chuyển viện cho em vào Sài Gòn, còn em trai L vết thương nhẹ hơn nên được bác sĩ cho xuất viện trong ngày.

Bà Ánh cho biết hôm 23/4, mẹ kế cầm chai xăng chủ động đi vào phòng của hai em, rưới xăng đốt sách vở. Dù em L, có năn nỉ mẹ kế đừng đốt nhưng bà ta vẫn rưới xăng, khắp phòng.  Lúc này ông Trí cha bé L vào can ngăn, hai vợ chồng giằng co, bé L thấy bố và mẹ kế tranh cãi thì vào can. Lúc này mẹ kế bật hộp quẹt ném vào phòng, căn phòng bốc cháy lửa bén sang người em L, P, ông Trí và mẹ kế… Ngay khi ngọn lửa bùng phát em P chạy ra ngoài hô hoán, bà con hàng xóm đến dập lửa đưa ông Trí và hai em đi nhập viện.

Nha Trang: Mẹ kế đốt nhà, 'thiêu sống' 2 người con riêng của chồng - Ảnh 2
Vụ việc mẹ kế tẩm xăng đốt sách vở của con chồng khiến cả nhà bỏng nặng, xã đã chuyển hồ sơ lên công an TP Nha Trang để tiếp tục xử lý theo quy định - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nằm trên giường với mái tóc cháy xém nhiều chỗ, tay chân quấn đầy băng gạc L. cho biết, hồi mới đón về hai chị em có nói chuyện với mẹ, sống bình thường. Nhưng từ sau Tết đến nay mẹ không nói chuyện với hai chị em nữa. Lúc mẹ cầm xăng vào phòng, em L. có năn nỉ mẹ đừng đốt sách vở của em vì đang chuẩn bị thi cuối kỳ. Em bị vầy không biết có mau lành để thi không nữa. Nói đoạn em L. quay mặt vào góc tường bật khóc.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cũng bị vết thương khá nặng, ông Nguyễn Minh Trí - cha của hai em L và N - cho hay đã làm đơn trình báo vụ việc lên công an xã Vĩnh Ngọc. Theo các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa em L nhập viện vào 12h chiều 23/4 bị bỏng lửa xăng khoảng 35% rải rác toàn thân vết bỏng phù nề, rỉ dịch có diện tích lớn nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Ông Trí bị bỏng khoảng 25%.

Bà Ánh cho biết những ngày này bà đều túc trực để chăm sóc 2 cháu ngoại, sau vụ việc này sẽ đón 2 cháu về ở chung.

 

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