Cụ thể, Trang tự nguyện viết đơn rút kháng cáo. Trong đơn, người phụ nữ 28 tuổi cho rằng đến giai đoạn xét xử phúc thẩm bản thân cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tòa án cấp cao tại TPHCM vừa nhận được đơn xin rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi, quê Gia Lai) được gửi từ trại giam T30 (Công an TPHCM).

Việc rút kháng cáo trước khi mở phiên tòa, thì phải lập văn bản thông báo và gửi tòa án xét xử phúc thẩm. Tòa án xét xử phúc thẩm có trách nhiệm thông báo cho VKS, bị cáo và những người liên quan đến kháng cáo biết việc rút kháng cáo. Nếu việc rút kháng cáo tại phiên tòa xét xử thì ghi biên bản phiên tòa và được nhận định trong bản án.

Liên quan tới vấn đề trên, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty luật Lưu Vũ) cho biết, theo quy định tại Điều 342 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo.

Như vậy, sau khi TAND Cấp Cao tại TPHCM đã nhận được đơn rút kháng cáo của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, tòa án sẽ ra thông báo đến các bên theo quy định.

Ông Toàn nói thêm, theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, tòa án cấp phúc thẩm (TAND Cấp cao tại TPHCM) sẽ đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với phần liên quan tới bị cáo Trang. Việc đình chỉ xét xử phúc thẩm trước phiên tòa do thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định.

Trong vụ án này, bị cáo Trang không bị người khác kháng cáo liên quan tới hành vi của mình và không bị kháng nghị. Do đó, sau khi bản án sơ thẩm sẽ có hiệu lực pháp luật và được thực thi ngay.

Luật sư Toàn chia sẻ, theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 367 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đối những vụ án có mức hình phạt cao nhất là tử hình, thì: "Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước". Như vậy, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 28/4 sắp tới, tòa phúc thẩm sẽ chỉ xem xét kháng cáo của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bé N.T.V.A. đối với Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột V.A.).

Nếu quá trình xét xử hành vi của Nguyễn Kim Trung Thái HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm thì có ảnh hưởng tới bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Về vấn đề này, luật sư Toàn cho biết, theo Khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, HĐXX phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm trong trường hợp, để điều tra lại trong các trường hợp: a) Có căn cứ cho rằng cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm, người phạm tội hoặc để khởi tố, điều tra về tội nặng hơn tội đã tuyên trong bản án sơ thẩm; b) Việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được; c) Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố.

Ông Toàn cho rằng nếu có việc HĐXX hủy án, thì hủy toàn bộ án bản án, nên phần án liên quan đến Nguyễn Võ Quỳnh Trang cũng sẽ bị hủy và được điều tra, truy tố, xét xử lại từ đầu, trong cùng một vụ án; thời gian tạm giữ, tạm giam, chấp hành án vẫn được giữ nguyên và sẽ cấn trừ sau.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái ở phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau khi bị TAND TP.HCM phạt án tử hình, Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do: "Tôi nhận thấy mức án trên là quá nặng so với hành vi phạm tội của tôi".

Theo dự kiến, ngày 28/4, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của luật sư bảo vệ cho bị hại đề nghị xác định Thái đồng phạm với Trang về tội "giết người". Bởi theo luật sư, mức hình phạt 8 năm tù đối với Thái là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và không đúng với hành vi phạm tội của Thái.

Hồi tháng 11/2022, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái, là cha ruột bé V.A) án tử hình về tội "giết người", 3 năm tù về tội "hành hạ người khác". Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi) bị phạt mức án 3 năm tù về tội "hành hạ người khác", 5 năm tù về tội "che giấu tội phạm". Tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, từ ngày 7 - 22/12/2021, bằng nhiều hình thức khác nhau, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã hành hạ, đánh đập bé V.A trong nhiều ngày, nhiều giờ. Trang đánh bé V.A trong tình trạng bé không mặc quần áo, quỳ gối và giơ 2 tay lên cao, bắt bé chui vào chuồng chó, nhốt cùng với chó và quỳ gối trong chuồng chó...

Bị cáo Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập nhưng không can ngăn, thậm chí còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé V.A.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Công an TP.HCM, nguyên nhân tử vong của bé V.A là phù phổi cấp do sốc chấn thương. Đồng thời, cơ quan này đã phục hồi và trích xuất được các dữ liệu camera mà Thái đã cố tình xóa nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang…