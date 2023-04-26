Từ ngày 26/4, thí sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến

Đời sống 26/04/2023 09:11

Theo Bộ GD&ĐT, từ ngày 26/4/2023 đến hết ngày 28/4/2023, trường phổ thông cấp cho các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 tài khoản.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đối tượng dự thi tốt nghiệp THPT năm nay gồm: thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2022 - 2023 sẽ đăng ký dự thi trực tuyến; thí sinh tự do, thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại đơn vị do sở GD-ĐT quy định.

 

Từ ngày 26/4 đến hết ngày 28/4, trường phổ thông cấp cho các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022 - 2023 một tài khoản (là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của thí sinh; trường hợp thí sinh không có thì sử dụng mã số định danh cá nhân); trường hợp thí sinh không có quốc tịch Việt Nam thì sử dụng số hộ chiếu của thí sinh để thay thế và được cấp mật khẩu để truy cập hệ thống quản lý thi.

Các thí sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu. Từ ngày 26 - 30/4, các trường tổ chức cho thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi.

Từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 13/5, các trường phổ thông tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 chính thức đăng ký dự thi trực tuyến. Cùng thời gian này, sở GD-ĐT tổ chức cho thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp.

 

Từ ngày 26/4, thí sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến - Ảnh 1
Từ 26-30/4, học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào Hệ thống quản lý thi, thí sinh có thể biết được các thông tin như: Thông tin ĐKDT (phản hồi các sai sót nếu có trên Hệ thống quản lý thi chậm nhất ngày 19/5/2023); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót nếu có trên Hệ thống quản lý thi chậm nhất ngày 06/6/2023); Giấy báo dự thi; kết quả thi; kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Các đơn vị ĐKDT chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để khai báo vào Phiếu ĐKDT kỳ thi tốt nghiệp THPT trên phần mềm (đối với thí sinh đăng ký trực tuyến) hoặc điền vào Phiếu ĐKDT (đối với thí sinh đăng ký trực tiếp) đầy đủ và đúng các thông tin.

Ngoài ra, đơn vị phải rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT để bảo đảm độ chính xác thông tin thí sinh điền vào phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh, tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.

Đồng thời, hướng dẫn thí sinh khai báo trên phần mềm thông tin để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ; rà soát thông tin thí sinh khai báo và hồ sơ, minh chứng thí sinh nộp kèm theo.

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