Ủy ban nhân dân phường Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một bé trai tử vong. Nạn
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Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 25/4, Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến một bé trai 10 tuổi tử vong.
Nạn nhân được xác định là em N.Q.H.M (10 tuổi, ngụ phường Phước Tân), học lớp 3 Trường Tiểu học Phước Tân 2.
Cụ thể, vào chiều tối 24/4, hai em N.Q.H.M và V.H.M.T (8 tuổi, ngụ phường Phước Tân) rủ nhau đi tắm mưa tại khu vực khu dân cư Phước Tân (phường Phước Tân). Trong lúc đang chơi, cả hai em không may trượt chân xuống hố nước sâu. Sau đó, em V.H.M.T may mắn leo được lên bờ chạy đi báo mọi người đến cứu.
Theo thông tin từ Vietnam+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Phước Tân cùng người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm kiếm. Tuy nhiên, bé trai đã tử vong.
Một số người dân địa phương cho biết hồ nước nơi bé trai gặp nạn rộng khoảng 12m, sâu khoảng 3m (thuộc tổ 1, khu phố Đồng, phường Phước Tân). Hồ nước thuộc khu vực công trình xây dựng hạ tầng khu dân cư, đến nay, đơn vị đã thi công xong nhưng không lấp hố, không rào chắn cảnh báo nguy hiểm.
Lực lượng chức năng bàn giao thi thể bé trai cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.