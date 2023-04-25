Cụ thể, Trang tự nguyện viết đơn rút kháng cáo vì cho rằng đến giai đoạn xét xử phúc thẩm, Trang cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào sáng ngày 25/4, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM cho biết, vừa nhận được đơn xin rút kháng cáo của Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi, quê Gia Lai) được gửi từ Trại tạm giam Chí Hòa (Công an TP.HCM).

Sau khi Trang xin rút kháng cáo, tòa phúc thẩm sẽ chỉ xem xét kháng cáo của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cháu N.T.V.A. đối với Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột V.A.). Người này trước đó bị đề nghị xử lý tội giết người với vai trò đồng phạm giúp sức.

Trước đó, ngày 30/1/2022, Trang có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình về các tội giết người và hành hạ người khác.

Theo quy định, phiên tòa phúc thẩm vẫn diễn ra để xem xét kháng cáo của luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại về đề nghị thay đổi tội danh của bị cáo Thái - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, dựa vào bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM, Nguyễn Võ Quỳnh Trang sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái và ở cùng con riêng của Thái là cháu N.T.V.A. (sinh ngày 28/6/2013) tại căn hộ chung cư Saigon Pearl (số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh).

Quá trình sống chung, Trang tức giận việc gia đình không cho Thái kết hôn với mình và việc Thái không muốn có con chung nên Trang đã nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại đánh đập, hành hạ dã man cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau, liên tục trong nhiều ngày, nhiều giờ. Ngoài ra, Trang còn bắt cháu A. cởi đồ rồi đánh đập cháu, nhốt cháu vào chuồng cùng với chó...

Theo quy định, phiên tòa phúc thẩm vẫn diễn ra để xem xét kháng cáo của luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại về đề nghị thay đổi tội danh của bị cáo Thái.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ con gái nhưng không can ngăn mà còn cùng người tình đánh, chửi bới nạn nhân. Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh cháu A. tử vong, bị cáo Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera thực hiện hành vi xóa toàn bộ dữ liệu của 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên án tử hình về tội “giết người” và phạt 3 năm tù về tội “hành hạ người khác” đối với bị cáo Trang. Tổng hình phạt chung buộc bị cáo chấp hành là tử hình. Riêng bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nhận mức án 3 năm tù về tội “hành hạ người khác” và 5 năm tù về tội “che giấu tội phạm”. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo Thái chấp hành là 8 năm tù.