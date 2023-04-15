Vào sáng ngày 15/4, UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) hiện đã xác minh làm rõ vụ việc một cháu bé 8 tuổi bị mẹ bạo hành phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, trước đó, một số trang fanpage trên mạng xã hội facebook đưa thông tin kèm hình ảnh một bé trai bầm tím cơ thể do bị mẹ đẻ bạo hành phải nhập viện tại Quảng Ninh. Sau khi thông tin được đưa lên đã nhận được sự quan tâm của dư luận với sự phẫn nộ vì hành động bạo hành trẻ em từ phía gia đình. UBND phường Giếng Đáy nhận được thông tin, trên địa bàn có vụ cháu bé bị mẹ đánh dã man, đã chỉ đạo lực lượng Công an phường xác minh. Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại nhà bà P.Th.Th (38 tuổi, trú tại tổ 11, khu 2, phường Giếng Đáy) là mẹ của cháu H. (8 tuổi, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, TP Hạ Long).

Vét bầm tím trên thân thể cháu H. được lan truyền trên mạng - Ảnh: Báo Công an nhân dân Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 15/4, Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy Nguyễn Thế Anh cho biết, thông tin trên mạng xã hội là không đúng. Vụ việc chỉ đơn thuần là người mẹ do bực tức con trai không làm bài tập mà "chơi" điện thoại nên có dùng dép đánh mấy nhát vào người. Cụ thể, vào 15h ngày 8/4, chị P.T.T (38 tuổi, phường Giếng Đáy) sau khi đi làm về thì thấy con trai là cháu H. chưa làm bài tập mà dùng điện thoại chơi game. Trước đó, cô giáo chủ nhiệm cũng có nhắn tin cho chị T. về tình hình học tập đi xuống của con trai. Thấy vậy, chị T. bức tức dùng dép tổ ong đánh vào người con. Đến ngày 11/4, cháu H. bị sốt phải nhập viện, được các bác sĩ chẩn đoán là cúm A. Chồng chị T. là anh N.T.C đã chụp ảnh vết bầm tím trên cơ thể con trai để kể lại sự việc cho ông bà nội cùng 1 người hàng xóm. Người hàng xóm này đã đưa hình ảnh cháu H. lên mạng xã hội, sau đó một số trang fanpage ở facebook lấy lại và đưa thông tin không đúng sự thật.

Cháu H. nhập viện là do bị cúm A chứ không phải bị mẹ bạo hành - Ảnh: VietNamNet Cũng theo vị lãnh đạo UBND phường Giếng Đáy, sau khi được mời lên trụ sở Công an phường để làm rõ sự việc, vợ chồng chị T. không nghĩ câu chuyện gia đình mình lại bị mạng xã hội đẩy đi xa như thế. Hiện tại, chị T. tâm trí đang không ổn định do có nhiều cuộc gọi và tin nhắn với nội dung trách móc và lăng mạ. Ngay sau khi xác minh rõ vụ việc, cơ quan chức năng đã liên hệ phòng an ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ninh rà soát và yêu cầu những trang fanpage đã đăng thông tin trước đó xoá bài viết để tránh làm ảnh hưởng đến gia đình chị T. và anh C.

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