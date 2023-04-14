Tiết lộ số tiền bảo hiểm của 2 nạn nhân tử vong trong vụ rơi rực thăng Bell 505

Xã hội 14/04/2023 21:06

Vào ngày 14/4, đơn vị bảo hiểm Bảo Việt đã hoàn tất thủ tục, chi trả bồi thường cho 2 hành khách tử nạn là ông Hồ Tá Lực và bà Nguyễn Thị Hội.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, đơn vị bảo hiểm Bảo Việt cho biết, vào chiều ngày 5/4, máy bay Bell 505 số đăng ký VN-8650 cất cánh từ đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã gặp sự cố làm 4 hành khách và 1 phi công thiệt mạng.

Trong đó, 2 hành khách là ông Hồ Tá Lực và bà Nguyễn Thị Hội đã tham gia chương trình bảo hiểm Bảo Việt An Gia từ ngày 28-10-2022 của Bảo Việt Đà Nẵng, đơn vị thành viên thuộc hệ thống bảo hiểm Bảo Việt.

Đến ngày 14/4, đơn vị bảo hiểm đã hoàn tất thủ tục và chi trả bồi thường với số tiền 200 triệu đồng cho người thụ hưởng được uỷ quyền là chị Hồ Thị Thanh Hiền (con gái).

Tiết lộ số tiền bảo hiểm của 2 nạn nhân tử vong trong vụ rơi rực thăng Bell 505 - Ảnh 1
2 nạn nhân vụ trực thăng Bell 505 được bảo hiểm chi trả 200 triệu đồng bồi thường - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ Vietnam+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam, bảo hiểm PVI đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình đại tá phi công lái trực thăng Bell 505 rơi tại Vịnh Hạ Long, với số tiền là 50.000 USD (tương đương 1,18 tỷ đồng). Số tiền còn lại sẽ được Bảo hiểm chi trả ngay sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định

Tại Công văn số 421/PVIBH-HK&KHDN báo cáo về việc giải quyết bồi thường sự cố tàu bay Bell 505 theo đề nghị của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, PVI cho biết, hiện nay PVI đang cung cấp các chương trình bảo hiểm cho Công ty Trực thăng miền Bắc-Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH). PVI cung cấp 2 đơn bảo hiểm là đơn bảo hiểm thân trách nhiệm hàng không và bảo hiểm tai nạn cho tổ bay.

Đơn bảo hiểm thân trách nhiệm hàng không được cấp bởi liên danh PVI-Bảo hiểm Bảo Việt-Bảo hiểm Quân đội, do PVI làm Leader bảo hiểm cho toàn bộ đội tàu bay và trách nhiệm hàng không của VNH. Thời hạn bảo hiểm từ ngày 21/4/2022 đến ngày 20/4/2023.

Tiết lộ số tiền bảo hiểm của 2 nạn nhân tử vong trong vụ rơi rực thăng Bell 505 - Ảnh 2
Các lực lượng trục vớt phần đuôi chiếc trực thăng Bell 505 nhãn hiệu VN 8650 gặp nạn trên vịnh Hạ Long ngày 5/4 - Ảnh: Vietnam+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Hiện tại, PVI đã tư vấn cho VNH có thể tạm ứng trước cho thân nhân hành khách một khoản tiền để chi trả cho các công việc liên quan, trong khi tìm hiểu nguyện vọng cụ thể của gia đình.

 

Đối với bảo hiểm tai nạn cho tổ bay, ngày 7/4/2023, PVI đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình đồng chí phi công điều khiển trực thăng Bell 505 với số tiền là 50.000 USD (tương đương 1,18 tỷ đồng). Số tiền còn lại (150.000 USD) sẽ được Bảo hiểm chi trả ngay sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định của đơn bảo hiểm

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