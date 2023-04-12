Nam thanh niên kể lại khoảnh khắc 'thập tử nhất sinh' sau khi rơi xuống hang sâu 56 mét ở Mã Pì Lèng

Xã hội 12/04/2023 16:25

Kể lại sự việc bị xe ô tô lùi trúng, anh Thò Mý Ly (21 tuổi) cho hay, thời điểm xảy ra sự việc anh đang đứng chụp ảnh, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một hang đá sâu.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào chiều ngày 12/4, anh Thò Mý Ly (21 tuổi, ở thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - người bị rơi xuống hang sâu 56 mét ở Mã Pì Lèng) đã có thể xuất viện về nhà. Hiện tại sức khoẻ anh Ly đã ổn định hơn, chỉ còn đau ở mạn sườn. Anh đã tự vận động đi lại nhẹ nhàng và uống được sữa, ăn đồ ăn mềm.

Kể lại sự việc bị xe ô tô lùi trúng, anh Ly cho hay, thời điểm xảy ra sự việc anh đang đứng chụp ảnh, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một hang đá sâu.

"Xung quanh tôi lúc đó tối om, toàn thân đau nhức ê ẩm. Muốn kêu cứu mà mệt không gọi nổi ai. Phải rất lâu sau, tôi nghe thấy có tiếng nói ở trên và có hai người đu dây xuống gần chỗ tôi. Họ hỏi tên tuổi của tôi rồi đưa tôi ra khỏi hang", anh Ly nhớ lại

Khu vực xảy ra sự việc thuộc đoạn cuối của đèo Mã Pì Lèng, gần đài tưởng niệm Thanh niên xung phong. Đoạn đường này hiểm trở, nhiều khúc cua và đã được cắm biển cảnh báo dốc dài, nguy hiểm nhưng không có hộ lan. Nam thanh niên này cho biết thêm, anh được đưa ra khỏi hang lúc chiều tối. Bác sĩ sơ cứu tại chỗ rồi chuyển anh đến bệnh viện luôn.

"Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn hoảng sợ, tôi đang cố gắng nhớ lại sự việc chứ chưa nhớ lại được hoàn toàn", anh Ly nói.

Nam thanh niên kể lại khoảnh khắc 'thập tử nhất sinh' sau khi rơi xuống hang sâu 56 mét ở Mã Pì Lèng - Ảnh 1
- Sau gần 10 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, nam thanh niên rơi xuống hang sâu 56 mét ở Mã Pì Lèng đã bình phục sức khỏe và được xuất viện - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 9h40 ngày 3/4, lái xe Cao Hoài Đức điều khiển xe ôtô 7 chỗ đưa 3 du khách du lịch đến một địa điểm tham quan tại khu vực chân Tượng đài Thanh niên xung phong tại km152+300 QL4C Đồng Văn - Mèo Vạc thuộc thôn Thảo Lủng, xã Pải Lủng. Sau đó, ông Đức lên xe chuẩn bị di chuyển về huyện Mèo Vạc (lúc này khách chưa lên xe) thì xe bị tụt lùi từ sân tượng đài rơi xuống ta luy âm cách mặt đường khoảng 14m và va trúng anh Thò Mí Ly, 21 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Văn đang đứng chụp ảnh ở khu vực sân bãi đỗ xe. Vụ việc va chạm khiến anh Thò Mí Ly bị cuốn theo xe ôtô rơi xuống hố sụt.

Tuy nhiên, xe ôtô chỉ bị mắc ở phía trên, lái xe là ông Cao Hoài Đức bị gẫy xương sườn và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, còn anh Thò Mí Ly bị rơi sâu xuống hố sụt, điểm rơi cách miệng hố khoảng 56m.

Nam thanh niên kể lại khoảnh khắc 'thập tử nhất sinh' sau khi rơi xuống hang sâu 56 mét ở Mã Pì Lèng - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống
Nam thanh niên kể lại khoảnh khắc 'thập tử nhất sinh' sau khi rơi xuống hang sâu 56 mét ở Mã Pì Lèng - Ảnh 3
Các lực lượng chức năng nhanh chóng xác định vị trí, bơm ô xy xuống hố cho nạn nhân - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đồng chí Vương Ngọc Hà, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc; Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Trung tá Giàng Xuân Thắng, Trưởng Công an huyện cùng lãnh đạo Công an huyện Mèo Vạc đã đánh giá tình hình, chỉ đạo lực lượng Công an huyện phối hợp các lực lượng cứu nạn cứu hộ và Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hà Giang triển khai lực lượng, biện pháp tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 20h cùng ngày, sau hơn 10 giờ nỗ lực tìm kiếm tại hố sụt, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cách miệng hố khoảng 56m, tiến hành sơ cứu, đưa nạn nhân lên mặt đất và đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Qua thăm khám, nạn nhân Thò Mí Ly bị đa chấn thương phần mềm, bầm tím khắp người do va đập rơi xuống hang sâu; gãy mỏm xương sống (cột sống) mặt sau nhưng không phải can thiệp mổ… 

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