Học sinh ở Quảng Bình nghi nhảy sông tự tử khi để lại lời nhắn xót xa

Xã hội 14/04/2023 20:40

Vào ngày 14/4, cơ quan chức năng huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang phối hợp với người dân tìm kiếm một học sinh nghi nhảy cầu sông Dinh tự tử.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 14/4, ông Phan Văn Trưng, Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), cho biết các lực lượng của địa phương này đang phối hợp với người dân tìm kiếm một học sinh nghi nhảy cầu sông Dinh tự tử.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện trên cầu sông Dinh, thị trấn Nông trường Việt Trung, có một đôi dép và một mảnh giấy với nội dung: "Con xin lỗi, con không ăn trộm".

Mảnh giấy nghi là của một học sinh địa phương này mất tích, có thể do nhảy xuống sông Dinh tự tử. Học sinh này được cho là trú tại tổ dân phố Truyền Thống, thị trấn Nông trường Việt Trung – đang học lớp 8 - Trường THCS Bắc Dinh. Trong tối hôm nay (14/4), lực lượng chức năng thị trấn Nông trường Việt Trung vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của học sinh này.

Học sinh ở Quảng Bình nghi nhảy sông tự tử khi để lại lời nhắn xót xa - Ảnh 1
Đôi dép và mảnh giấy nghi của học sinh nhảy cầu tự tử - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, một sự việc tương tự cũng xảy ra tại Hà Tĩnh, theo thông tin từ VTC News, vào chiều ngày 5/4, Lãnh đạo trường THCS Kỳ Sơn cho biết một nữ sinh lớp 6 Trường THCS Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy xuống sông gần nhà.

Sự việc xảy ra nhà trường và gia đình rất đau xót vì Th. là học sinh ngoan, vừa thi học sinh giỏi xong. Trước khi xảy ra sự việc, em Th. không có biểu hiện khác thường trên lớp.

Nguyên nhân ban đầu có thể do nữ sinh này buồn chuyện gia đình.

Đến 9h30, thi thể nữ sinh Th. được tìm thấy tại sông Rào Trổ. Sau đó, thi thể nữ sinh D.P.P.Th. đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

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