Thông tin MỚI trong vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép dùng ma túy ở TP.HCM

Xã hội 14/04/2023 19:54

Cháu A.T. là bé trai 3 tuổi nghi bị ép dùng ma túy đá trong các clip được lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân bức xúc.

Liên quan vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép dùng ma túy đá, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều 14/4, anh T.M.T. (31 tuổi, quận Tân Bình, TPHCM) cho biết, con ruột của anh là cháu T.N.A.T. (3 tuổi) vẫn đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS ở quận Gò Vấp.

Theo anh T., sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và tìm thấy được cháu A.T.. Sau đó, cháu A.T. được đưa vào chăm sóc tại Làng trẻ em SOS quận Gò Vấp. Lúc này, anh có đến thăm và ghi nhận tình trạng của cháu bình thường, hòa đồng với các em bé đang được nuôi dưỡng tại đây.

Hiện tại, anh T. cho biết rằng do vướng các thủ tục về giấy khai sinh nên tôi vẫn chưa được đưa cháu về chăm sóc, nuôi dưỡng. Gần một tháng qua, anh vẫn đang cố gắng làm các giấy tờ với mong muốn sớm đưa cháu về nhà.

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Hình ảnh bé trai nghi bị ép dùng ma túy đá khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, trưa ngày 24/3, Công an TP.HCM tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của anh T. về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột là cháu A.T. có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Cụ thể, do mâu thuẫn nên từ năm 2021, vợ anh T. là chị N.T.N. (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đã mang theo 2 con là cháu T.N.A.N. (5 tuổi) và cháu A.T. bỏ đi, chung sống như vợ chồng với Lê Văn Bậm (44 tuổi, ngụ quận 10).

Cuối năm 2022, khi nghe thông tin vợ sử dụng trái phép chất ma túy, anh T. đã đến đón cháu A.N. về, còn cháu A.T. tiếp tục sống cùng với chị N.. Đến ngày 22/3, anh T. phát hiện đoạn clip quay lại hình ảnh nghi vấn cháu A.T. bị chị N. và Bậm ép sử dụng ma túy nên trình báo cơ quan công an; đồng thời, đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Sau khi các đoạn clip ghi lại cảnh cháu A.T. có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy được phát tán trên mạng xã hội, Bậm và chị N. đã xóa tài khoản Facebook, đưa cháu A.T. bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác nhau.

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 Cha ruột của bé trai 3 tuổi nghi bị ép dùng ma túy đá vẫn đang làm các thủ tục cần thiết để đưa cháu về chăm sóc, nuôi dưỡng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Sau gần hai ngày khẩn trương truy xét theo dấu vết của nghi phạm tại các địa điểm nghi vấn ở TPHCM, tỉnh An Giang và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lúc 15 giờ 30 phút ngày 26/3, các trinh sát bắt giữ Bậm khi đang lẩn trốn tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.

Khám xét chỗ ở của Bậm, cơ quan chức năng thu giữ 0,21g ma túy và một số tang vật liên quan. Qua xét nghiệm nhanh, Bậm và N. dương tính với ma túy; riêng cháu A.T. âm tính và đã được Công an TPHCM đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, kết quả sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục đấu tranh với Bậm và N. để củng cố, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời, làm rõ các hành vi hành hạ, ngược đãi cháu A.T. để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân cha ruột của bé trai 3 tuổi nghi bị cho hút ma túy chưa thể đón con về nhà

Nguyên nhân cha ruột của bé trai 3 tuổi nghi bị cho hút ma túy chưa thể đón con về nhà

Cha ruột của bé trai 3 tuổi nghi bị "người tình của mẹ" ép dùng ma túy đá đã được đưa vào Làng trẻ em SOS TP.HCM và hiện chưa thể đón con ra ngoài.

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