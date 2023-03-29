Vụ bé trai 3 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành, ép dùng ma túy: Bàn giao cháu bé cho gia đình

Xã hội 29/03/2023 11:13

Kết quả kiểm tra cho thấy cháu A.T. âm tính với ma túy, sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giam Lê Văn Bậm (44 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý". Đây là nghi phạm ép bé trai A.T. (3 tuổi) dùng chất nghi là ma túy đá trong các clip lan truyền trên mạng xã hội.

 

Liên quan vụ việc, công an đang củng cố hồ sơ để điều tra việc Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, mẹ của bé A.T.) về hành vi hành hạ, ngược đãi và dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

 

Sáng cùng ngày, kết quả kiểm tra cho thấy cháu A.T. âm tính với ma túy, sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường. Hiện cơ quan công an đã bàn giao cháu bé cho gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng.

Vụ bé trai 3 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành, ép dùng ma túy: Bàn giao cháu bé cho gia đình - Ảnh 1
Hình ảnh bé trai nghi bị ép hút ma túy đá lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 24/3, Công an TPHCM đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh T.M.T (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột là bé trai T.N.A.T (3 tuổi) có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà ở xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Bậm và Nguyên là người xuất hiện trong clip nên tổ chức truy tìm.

 

Vụ bé trai 3 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành, ép dùng ma túy: Bàn giao cháu bé cho gia đình - Ảnh 2
Lê Văn Bậm tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngày 26/3, các trinh sát tìm thấy Nguyên và Bậm khi đang lẩn trốn tại nhà mẹ ruột của ông Bậm ở xã Tân An Hội (huyện Củ Chi).

Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 0,21g ma túy và một số tang vật liên quan.

Theo kết quả xét nghiệm nhanh, Bậm và Nguyên dương tính với ma túy. Qua xác minh lý lịch, Bậm từng có tiền án, tiền sự, còn Nguyên đang mang thai 7 tháng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

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