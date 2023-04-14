Danh tính người phụ nữ nghi sát hại mẹ dã man ở Bình Dương: Tạm giữ để lấy lời khai

Xã hội 14/04/2023 15:11

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một tạm giữ và lấy lời khai Nguyễn Thị Mỹ Chung (SN 1986, Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin từ Zing, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang phong toả hiện trường để phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân người phụ nữ chết trong phòng trọ, có dấu hiệu bị sát hại. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đẫ tạm giữ và lấy lời khai Nguyễn Thị Mỹ Chung (SN 1986, Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Cụ thể, vào khoảng 8h ngày 14/4, nghi can Nguyễn Thị Mỹ Chung ra tay sát hại mẹ kế là bà Nguyễn Thị N. (SN 1964, HKTT Đắk Lắk) tại nhà trọ trên đường D9, khu 1, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một.

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Nghi can Nguyễn Thị Mỹ Chung - Ảnh: Zing

 

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngay sau khi gây án, Chung gọi điện thoại báo cho bố mình biết, rồi gọi điện thoại báo công an. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an cử người đến hiện trường, thì phát hiện bà Nguyễn Thị N. đã tử vong bên cạnh là Nguyễn Thị Mỹ Chung cũng đang ở trong phòng trọ.

Bà N. và người đàn ông này có quan hệ tình cảm rồi thuê trọ sống chung. Ngày 13/4, người con gái của ông này từ quê Vĩnh Long lên thăm cha rồi ở lại trong phòng trọ. Tối qua người đàn ông đi làm bảo vệ, phòng trọ chỉ còn lại bà N và con chồng.

Danh tính người phụ nữ nghi sát hại mẹ dã man ở Bình Dương: Tạm giữ để lấy lời khai - Ảnh 2Danh tính người phụ nữ nghi sát hại mẹ dã man ở Bình Dương: Tạm giữ để lấy lời khai - Ảnh 3
Hiện trường được phong toả để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời làm việc với nghi can Nguyễn Thị Mỹ Chung.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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