Vào ngày 14/4, lãnh đạo UBND phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 14/4, người dân trên địa bàn khu phố 1, phường Phú Tân tá hỏa phát hiện một người phụ nữ bị con gái sát hại ngay tại phòng trọ. Họ sau đó vội trình báo lực lượng chức năng. Qua điều tra ban đầu, người mẹ và con gái sống ở dãy trọ này được một thời gian, chỉ có 2 mẹ con. Hiện tại, công an đang bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng và xác định danh tính những người liên quan.

Hiện trường vụ án mạng con gái giết mẹ - Ảnh: Báo Người Lao Động Trước đó, một vụ án rúng động tương tự xảy ra ở TP.HCM, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 31/3, Công an quận 12, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ con trai sát hại mẹ ruột trên địa bàn. Nghi phạm bị công an khống chế là Lê Văn Vàng (34 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12). Nạn nhân là bà PTMN (55 tuổi, sống cùng nhà với con trai).

Chứng kiến vụ việc, em gái của Vàng là chị LTTT (30 tuổi) thoát kịp sang hàng xóm kêu cứu và báo công an. Công an phường Tân Thới Hiệp đã nhanh chóng có mặt, nổ 3 phát súng nhưng Vàng vẫn cầm dao cố thủ, hung hãn không hợp tác. Sau đó, Cảnh sát buộc phải bắn vào chân để khống chế người này. Vàng bị thương và được đưa về trụ sở lấy lời khai. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy anh ta âm tính với ma túy. Nghi phạm sát hại mẹ ruột ở quận 12, TP.HCM khai nhận do mâu thuẫn với mẹ ruột vì hay bị la rầy nên gây ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Người này thừa nhận hành vi và ban đầu khai rằng do lêu lổng, không chí thú làm ăn nên thường bị mẹ la rầy và đây là nguyên nhân mình gây ra vụ án. Trước đó, vào sáng 30-3, người dân sống cạnh nhà của Vàng ở hẻm đường TTH 29 nghe tiếng la hét. Một cô gái trẻ từ bên trong tháo chạy ra ngoài, kêu cứu hàng xóm. Bên trong nhà, Vàng lăm lăm dao, biểu hiện thiếu tỉnh táo. Cạnh đó là thi thể bà N trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Cảnh sát đã nổ nhiều phát súng, khống chế. Nghi phạm được đưa đi với tình trạng bị thương ở chân, chảy máu.

Chuyện hy hữu: Nghi phạm lừa đảo trả lại tiền, xin lỗi người mẹ có con bệnh nặng Sau khi chiếm đoạt thành công số tiền 32 triệu đồng của chị P.T.N. (trú thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, Kon Tum), đối tượng bất ngờ chuyển trả lại 35 triệu đồng kèm lời xin lỗi nạn nhân.

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