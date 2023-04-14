Công an huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đang tạm giữ và lấy lời khai của đối tượng Hoàng Vòng Tư (SN 1968, trú tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo) về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Hoàng Vòng Tư (SN 1968, trú tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo) về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào chiều 12/4, tại địa bàn thị trấn Hợp Châu xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong. Nghi phạm là Hoàng Vòng Tư đã dùng dao tấn công người hàng xóm là bà Phó Thị Ch., khiến nạn nhân thiệt mạng bởi nhiều vết thương nặng. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Tam Đảo đã khẩn trương tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét và tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Vòng Tư.

Đối tượng Hoàng Vòng Tư - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tại cơ quan Công an, Tư khai nhận, cho rằng nạn nhân đã lôi kéo vợ mình đi ăn chơi, hát hò là nguyên nhân dẫn đến việc vợ chồng Tư ly hôn… Nuôi hận thù, bực tức nên sau khi uống rượu tại nhà, vào khoảng 17h15 ngày 12/4, đối tượng Tư nảy sinh ý định sát hại bà Phó Thị Ch. Khi cầm dao đến cửa hàng bán tạp hóa của bà Ch., chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt, đầu nạn nhân.

Sau khi gây án xong, đối tượng Tư vứt dao ở hiện trường rồi bỏ đi, còn bà Ch. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhưng không qua khỏi, tử vong tại bệnh viện.

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, nghi phạm Hoàng Vòng Tư thường xuyên uống rượu bia. Mỗi lần say, Tư lại đập phá đồ đạc, mắng chửi vợ con. Năm ngoái đối tượng này bị xử phạt hành chính vì tội đánh vợ, hiện cả hai đã ly hôn.

Công an huyện Tam Đảo lấy lời khai đối tượng Hoàng Vòng Tư - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Hiện tại, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

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