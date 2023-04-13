Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 9 về tội "giết người" ở Quảng Trị, dẫn thông tin từ báo Dân Việt, vợ chồng chị Phan Thị Thắm (SN 1987, trú khóm 1, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) khi gia đình vừa lo xong tang lễ cho con trai Nguyễn Văn Q (SN 2007, học lớp 9, Trường THCS thị trấn Krông Klang).

2 năm nay, cứ 3 ngày một lần anh Sửu lại phải về bệnh viện tỉnh chạy thận. Nhà thuộc diện hộ nghèo nên chi phí chạy thận được miễn, nhưng mỗi tháng cũng tốn không ít tiền thuốc thang, bắt xe khách đi lại. Chồng mắc bệnh hiểm nghèo, 3 người con còn nhỏ (Q là con đầu, 2 em lần lượt học lớp 7 và mẫu giáo) nên chị Thắm phải cáng đáng mọi việc. Gánh hàng cá bán ở chợ huyện không đủ giúp chị đắp đổi bữa ăn cho gia đình.

Ngôi nhà cấp 4 chỉ rộng khoảng 35m2, tường bờ lô xi măng, lợp mái tôn bờ rô thấp nóng nực. Trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc máy lọc nước đã cũ. Chị Thắm nghẹn ngào cho biết, ngôi nhà này được mua lại 13 năm trước từ tiền mẹ chồng cho lúc vợ chồng chị ở riêng. Lo việc cho con trai xong, chồng chị là Nguyễn Văn Sửu (SN 1985) phải tức tốc bắt xe khách về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để chạy thận.

Lúc hay tin con trai bị đâm, anh Sửu còn đang chạy thận. Chị Thắm cùng người thân vội vượt gần 20km vào hiện trường tại xã Ba Lòng, nhưng con trai đã nhắm mắt xuôi tay. "Cuộc đời tôi lam lũ từ sáng tới tối nuôi chồng, chăm con. Nay con mất, tôi như đứt từng khúc ruột, không gì bù đắp được nỗi đau này" – chị Thắm nói, đôi mắt hướng về di ảnh con.

Giờ này Quân rất hối hận về hành vi của mình, nhưng đã muộn màng - Ảnh: Báo Dân Việt

Nhà nạn nhân nghèo là thế, nhưng nhà của học sinh Lê Hữu Quân (SN 2008, học sinh lớp 9, Trường TH&THCS Ba Lòng, xã Ba Lòng, huyện Đakrông) – người gây án mạng cũng chẳng khá hơn.

Những người này cho biết, thường ngày thấy Quân hiền lành, siêng năng làm việc, mùa hè đi làm thuê kiếm tiền giúp cha mẹ, lo cho các em nên nhiều người thương. Biết chuyện của Quân, nhiều người đã quyên góp để phụ giúp em và gia đình có tiền lo việc, thắp hương cho nạn nhân.

Anh Lê Hữu Cư (SN 1980, trú thôn 5, xã Ba Lòng – bố của Quân) đôi mắt thẫn thờ kể, sau khi ở riêng năm 2009, vợ chồng anh dựng căn nhà nhỏ, nuôi 3 con ăn học. Là hộ nghèo nên năm 2017, gia đình anh được hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà. Nghĩ rằng một lần làm nhà là một lần khó nên vợ chồng anh đánh liều bán gần 1ha đất rừng và vay mượn thêm để xây nhà, hoàn thành năm 2018. Ấy thế, căn nhà vẫn chưa hoàn thiện.

Làm nhà xong, chẳng có đất rừng, cũng không có ruộng, hai vợ chồng phải tha hương vào tận Long An làm thuê. Là con đầu, Quân ở nhà phải tự lo cho bản thân và chăm sóc 2 em nhỏ việc ăn, học. Thả lưới bắt cá, làm thuê, nấu cơm, đưa đón em đi học là việc mà Quân phải cáng đáng đỡ đần cha mẹ suốt 3 năm xa nhà.

Theo anh Cư, bậc làm cha làm mẹ hai bên gia đình không ai mong muốn chuyện này xảy ra. Cũng không gì có thể bù đắp được nỗi đau mất đi người thân, con cái. Nhưng hiện tại gia đình anh đang cố gắng làm mọi việc có thể để được gia đình em Q đồng ý cho thắp nén hương tạ lỗi.

"Nhà không có tiền nên vợ chồng tôi phải xin anh vợ một con bò bê, đang tìm người mua và vay mượn thêm mỗi người một ít, cùng với tiền bà con trong xã quyên góp để mong được đến viếng cháu Q, bù đắp được chừng nào hay chừng đó chứ không biết làm thế nào" – anh Cư chia sẻ.

Gia đình lo hậu sự cho em N.V.Q - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 11/4, Viện KSND tỉnh Quảng Trị phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Hữu Quân (SN 2008, học sinh lớp 9 Trường TH&THCS Ba Lòng, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Vì chưa đủ 16 tuổi nên sau khi bị khởi tố tội danh "Giết người" theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự, Lê Hữu Quân được cơ quan chức năng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo lời của Quân, sáng cùng ngày, một bạn nữ cùng lớp tên G hỏi Quân về chuyện trước đó có va chạm cơ thể với G hay không. Quân trả lời là không. Sau đó, Quân hỏi một bạn nữ khác cùng lớp thì được biết, chiều cùng ngày sẽ có người đến đánh mình. Đầu giờ chiều, Quân mang theo một cây dao loại gọt trái cây đi học với mục đích phòng vệ. Khi bị nhóm của Q vây ráp, ném mũ bảo hiểm vào người, Quân rút dao ra để đe doạ nhằm không bị đánh. Nhưng Q đã đi vòng về phía sau lưng đánh vào Quân. Quân quay người, đưa dao ra thì trúng vào ngực của Q. Thấy máu từ người Q, Quân hoảng hốt vứt dao bỏ chạy đến Công an xã Ba Lòng đầu thú.

Ban đầu chỉ tưởng Q bị thương nhẹ. Nhưng sau này biết Q tử vong, Quân rất hoảng sợ, nhiều đêm không ngủ được. Cũng theo lời Quân, trước đây Quân và bạn cùng lớp tên G có tình cảm yêu đương nhưng đã chia tay một thời gian. Sau đó, G có tình cảm với Q. Lý do vì sao Q cùng bạn đến trường đánh mình thì Quân không biết.

"Em sợ, hối hận lắm" – Quân trả lời lắp bắp, gương mặt nhợt nhạt khi nhắc đến sự việc trên.