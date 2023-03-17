Bị bạn đánh liên tiếp vào vùng đầu và người, một nam sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ VTC News, thầy Nguyễn Bá Thành, Hiệu trưởng trường THCS Phan Đình Phùng, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên với báo chí chiều 16/3.

Chiều 13/3, trong lúc chờ vào học phụ đạo, nam sinh Phan Thanh B. (học sinh lớp 9B) đã đánh em Nguyễn Tiến D. (học sinh lớp 9C). Em D. bị em B. đánh bị thương phải nhập viện. Hiện em D. đang tiếp tục theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Nam sinh bị bạn đánh bị thương phải nhập viện - Ảnh: VTC News

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam sinh bị bạn đánh đập, đá liên tiếp vào vùng đầu. Thời điểm đó, rất nhiều học sinh đứng xem, nhưng không ai can ngăn, ngược lại còn lấy điện thoại ra quay clip. Sự việc được xác định xảy ra tại Trường THCS Phan Đình Phùng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Lãnh đạo UBND thị trấn Vũ Quang cho biết, đến chiều 16/3, đơn vị mới nhận được báo cáo sơ bộ từ phía trường THCS Phan Đình Phùng. “Liên quan đến sự việc này, UBND thị trấn đang yêu cầu phía nhà trường làm báo cáo lại bằng văn bản. Ngoài ra giao cho nhà trường phối hợp cùng với gia đình chăm lo sức khỏe, tâm lý cho học sinh bị đánh”, đại diện UBND thị trấn Vũ Quang cho hay.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang cho biết, nam sinh D. nhập viện trong tình trạng bị chấn thương vùng mắt và phần lưng. Hiện sức khoẻ, tâm lý bệnh nhân đã ổn định.

Hiện Công an thị trấn Vũ Quang đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và đang điều tra làm rõ.

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