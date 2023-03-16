Xe giường nằm cháy ngùn ngụt, cột khói bốc cao hàng chục mét khiến hành khách tháo chạy

Xã hội 16/03/2023 16:36

Một chiếc xe khách giường nằm đang bốc cháy nghi ngút ở Thanh Hóa khiến 40 hành khách hốt hoảng tìm cách thoát thân.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 13h30 ngày 16/3, trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ cháy xe khách nghiêm trọng.

Tại thời điểm xảy ra cháy, trên xe giường nằm BKS 29B - 60367 của nhà xe Tiến Sơn có 40 hành khách. Rất may tất cả hành khách đã thoát ra an toàn.

Xe giường nằm cháy ngùn ngụt, cột khói bốc cao hàng chục mét khiến hành khách tháo chạy - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy khiến 40 người tháo chạy - Ảnh: VTC News
Xe giường nằm cháy ngùn ngụt, cột khói bốc cao hàng chục mét khiến hành khách tháo chạy - Ảnh 2
Vụ cháy xảy ra may mắn không có thiệt hại về người - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
Xe giường nằm cháy ngùn ngụt, cột khói bốc cao hàng chục mét khiến hành khách tháo chạy - Ảnh 3
Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ cháy thì ngọn lửa được cảnh sát chữa cháy khống chế hoàn toàn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
Xe giường nằm cháy ngùn ngụt, cột khói bốc cao hàng chục mét khiến hành khách tháo chạy - Ảnh 4
Nhiều hành hành lý trong cốp xe của hành khách cũng đã bị cháy, hư hỏng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VTC News, ngay sau khi nhận được tin cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thanh Hóa nhanh chóng huy động nhiều xe chữa cháy đến dập lửa. Tuy nhiên, do trên xe là những vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện lực lượng CSGT đang có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông.

"Do ngọn lửa bốc cháy quá nhanh nên hành khách vội vã tìm cách thoát thân. Do đó nhiều hành lý, tài sản bị lửa thiêu rụi. Chúng tôi đã mua giày dép, bánh mỳ và nước uống cho hành khách để họ ổn định lại sức khỏe", Đại tá Chiến chia sẻ thêm.

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