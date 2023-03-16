Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thông tin, các bác sĩ của bệnh viện vừa phối hợp cứu sống trường hợp bệnh nhi bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Theo thông tin từ VietNamNet, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng vừa cấp cứu cho bệnh nhi N.T.T.H - 10 tuổi (Triệu Sơn, Thanh Hóa, gia đình tạm trú tại Hải Phòng) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trước đó, ngày 7/3, bé H. đi xe đạp ra đường mua mì tôm. Trong quá trình tham gia giao thông, em bị một chiếc xe trộn bê tông đâm, cả người em và xe đạp nằm trong gầm xe.

Ngay lập tức, bé H. được đưa vào Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương rất nặng, vỡ xương sọ, dập phổi, vỡ lách độ 3, vỡ thận độ 2, vỡ xương chậu, vỡ đại tràng, tụ máu sau phúc mạc, dập tắc đoạn mạch bẹn trái. Theo đánh giá của bác sĩ, đây là một ca bệnh rất nặng, có nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp , bệnh nhận thiếu máu nặng, trong trạng thái hôn mê. Các bác sĩ mổ cho bé H - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, dựa vào đánh giá của bác sĩ, đây là một ca bệnh rất nặng, có nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp, khả năng cứu sống mong manh. Đặc biệt, khi nhập viện, cháu H. đã trong tình trạng hôn mê, thiếu máu trầm trọng. Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng triển khai quy trình báo động đỏ, huy động ê kíp của từng chuyên khoa phẫu thuật đến phòng mổ để cùng tham gia ca phẫu thuật.

Quá trình mổ, kíp phẫu thuật cùng đội ngũ y bác sĩ trực tại Khoa Hồi sức cấp cứu đã nhanh chóng xử trí cắt lách, khâu đại tràng thủng, mổ kết hợp xương chậu vỡ, cắt nối đoạn động mạch bẹn trái, hồi sức chống sốc. Sau 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển xuống Khoa Hồi sức tích cực theo dõi tiếp. Bệnh nhi đã có nhận thức, trạng thái tỉnh táo, vết mổ khô, tự thở, nhịp tim đều - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Sau một tuần mổ và điều trị, tình trạng của cháu H. dần đã ổn định. Bệnh nhi đã có nhận thức, trạng thái tỉnh táo, vết mổ khô, tự thở, nhịp tim đều. Hiện cháu H. đã được chuyển sang khoa Ngoại chấn thương để được theo dõi thêm. Cũng theo bệnh viện, hoàn cảnh gia đình cháu H. thuộc diện khó khăn. Bố mẹ bé từ Thanh Hóa ra Hải Phòng mưu sinh, công việc tự do, thu nhập hạn chế nên rất cần sự ủng hộ, hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Hiện, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã và đang đứng ra kêu gọi, quyên góp hỗ trợ, giúp đỡ gia đình cháu H.

Bình Định: Xe tải đâm xe khách lật ngang khiến 13 người nhập viện cấp cứu Vào khoảng 20h30 ngày 15/3, vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải xảy ra tại vòng xuyến Long Vân (TP Quy Nhơn, Bình Định) khiến 13 người bị thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chau-be-10-tuoi-khong-may-bi-cuon-vao-gam-xe-bon-nguy-kich-564575.html