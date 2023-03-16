Vào khoảng 20h30 ngày 15/3, vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải xảy ra tại vòng xuyến Long Vân (TP Quy Nhơn, Bình Định) khiến 13 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 16/3, Đội CSGT TP Quy Nhơn (Bình Định) thông tin, vào khoảng 20h30 ngày 15/3 tại vòng xuyến Long Vân (phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe khách khiến 13 người bị thương.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô tải BKS 77H-036.40 do ông Trần Văn Lương (50 tuổi, trú huyện Vân Canh, Bình Định) cầm lái, đi trên đường ĐT638, va chạm với xe ô khách BKS 77F-001.32 chưa rõ người điều khiển. Sau cú va chạm, đầu xe tải biến dạng, xe khách bị lật nghiêng và đầu xe bị hư hỏng nặng. Nhiều mảnh kính vỡ văng ra đường.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam

Xe tải bị hư hỏng phần đầu - Ảnh: Báo Dân Trí

Xe khách cũng vỡ kính phía trước - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan chức năng cho biết, hậu quả 13 người bị thương và xây xát nhẹ (bao gồm tài xế xe ô tô tải và 12 người trên ô tô khách), được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngoài ra, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cũng thông tin, vào cấp cứu có 13 ca, 2 ca chụp phim bình thường xin xuất viện. 6 ca bị chấn thương đầu đang điều trị khoa Ngoại Thần kinh, 5 ca vào khoa Ngoại Chấn thương; trong đêm đã phẫu thuật cho những ca bị gãy xương. Không có ca tử vong, không có ca nặng nguy kịch phải điều trị hồi sức.

Cảnh báo đối tượng lừa đảo giả danh Cảnh sát PCCC và CNCH Đối tượng giới thiệu mình là cán bộ Cảnh sát PCCC để yêu cầu làm các giấy tờ liên quan đến công tác PCCC, bán sách, tài liệu, phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH giá cao hơn thị trường; mời các cơ sở, doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC và CNCH và yêu cầu chuyển tiền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-inh-xe-tai-am-xe-khach-lat-ngang-khien-13-nhap-vien-cap-cuu-564549.html