Vào ngày 15/3, Tòa án nhân dân TP.Đà Lạt đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án đối với bị cáo Vương Nhật Thảo Vy (28 tuổi) cùng Huỳnh Thị Thanh Hằng (27 tuổi) về tội Hành hạ người khác liên quan đến vụ cháu bé 2 tuổi bị bạo hành chấn thương sọ não ở Lâm Đồng.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 15/3, hai đối tượng hành hạ trẻ em gây bức xúc dư luận là Vương Nhật Thảo Vy (SN 1995, ngụ đường Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt) và Huỳnh Thị Thanh Hằng (SN 1996, ngụ đường Thái Phiên, TP Đà Lạt) đã bị TAND TP Đà Lạt tuyên án trong phiên toàn xét xử sơ thẩm về tội hành hạ người khác. Trong đó, bị cáo Vương Nhật Thảo Vy bị phạt 2 năm tù, Huỳnh Thị Thanh Hằng 1 năm 6 tháng tù. Theo cáo trạng, ngày 25/6/2022, Vy được bà Cao Thị Đào (SN 1984, ngụ đường Nguyễn Đình Chiểu, TP Đà Lạt) giao cháu C. P. L (SN 2020, con của chị Cao Thị Thương, SN 2002, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để Vy trông giữ, chăm sóc trong khoảng 15 ngày tại nhà của Vy với giá 2 triệu đồng.

Hằng cũng đến trông giữ cháu L cùng với con của Vy và con của Hằng. Những ngày trông coi cháu L, hai người này đã nhiều lần hành hạ nạn nhân. Hai bảo mẫu bị bắt sau khi hành hạ bé gái, hồi tháng 7/2022 - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, đến ngày 4/7/2022, Vy thấy cháu L tự cào mặt của mình gây chảy máu Vy liền dùng tay đánh vào tay cháu L. Bị cháu L cào vào tay mình, Vy bế cháu L vào nhà vệ sinh cho đứng trên nắp bồn cầu rồi đi ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, cháu L bị té ngã đập đầu xuống nền nhà. Tiếp đó, ngày 8/7/2022, bực tức cháu L không nghe lời, Vy từ phía sau dùng chân đạp vào vùng mông của cháu L làm cháu bé té ngã sấp mặt xuống nền nhà.

Từ ngày 4 đến 16/7/2022, những lúc cháu L không nghe lời, Hằng và Vy bắt cháu L đứng úp mặt vào tường hai tay giơ lên trời từ 10 đến 20 phút. Mỗi lần bị phạt, cháu L bặm môi liếc mắt về phía Hằng và khóc, Hằng liền dùng tay tát vào mặt của cháu bé. Cháu L bị bạo hành với nhiều vết bầm tím trên người - Ảnh: Báo Dân Việt Chiều 16/7/2022, Hằng và Vy phát hiện cháu L xuất hiện những triệu chứng bất thường, người lạnh, môi tím tái nên đã chuyển nạn nhân lên bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định, cháu L bị chấn thương sọ não, dập phổi. Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 44%. Nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng từ ngày 16/7, đến 24/7/2022 thì xuất viện. Ngoài chịu hình phạt tù, bị cáo Vương Nhật Thảo Vy và Huỳnh Thị Thanh Hằng phải bồi thường cho cháu C.P.L 150 triệu đồng.

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