Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông bị chém lìa tay ở Hà Nội

Xã hội 13/04/2023 16:20

Vào ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã có thông tin mới về vụ ông N.H.M. bị nhóm đối tượng chém lìa tay tại ngõ 97, đường Hoa Thám, xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Dân Việt, liên quan đến vụ ông N.H.M. bị nhóm đối tượng chém lìa tay tại ngõ 97, đường Hoa Thám, xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội), hôm nay (13/4), theo thông tin Dân Việt có được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã gửi thông báo kết luận giám định cho gia đình ông M.

 

Cụ thể, theo kết luận giám định, ông M. bị một vết thương ngón IV bàn tay trái 1%; mẻ xương cánh tay phải 1%; gãy mỏm khuỷu phải 6%; đứt gần hoàn toàn 1/3 giữa dưới cẳng tay phải 48,45% (đã được phẫu thuật khâu nối); đứt gần hoàn toàn 2-3 ngón V tay trái 3,8% (đã được phẫu thuật khâu nối). Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức tạm thời đánh giá, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của ông M. là 54%.

Ngoài ra, bà N.T.H (vợ ông M.) cho biết, gia đình đã nhận được thông báo kết luận giám định của Công an huyện Hoài Đức. Bà H. mong muốn cơ quan chức năng sớm truy bắt được các hung thủ gây ra sự việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức tạm thời đánh giá, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của ông M. là 54% - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 17h30 ngày 3/4 tại ngõ 97, đường Hoa Thám, xã La Phù (Hoài Đức), có 6 thanh niên cầm dao đi trên 3 xe máy không biển số đến ngõ 97 để tìm anh N.H.M (sinh năm 1980, ở thôn Độc Lập, xã La Phù).

Khi đó, hai bên lời qua tiếng lại, sau đó ẩu đả. Thấy nhóm thanh niên dùng dao dọa nạt nên anh M. cầm xẻng để phòng vệ. Khi nhóm đối tượng lao vào tấn công, anh M. lùi lại và bị ngã. 4 đối tượng đã chém nhiều nhát vào tay anh M, khiến tay phải anh M. dập nát, đứt lìa. Các đối tượng sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

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Hình ảnh trích xuất camera ở khu vực hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: VietNamNet

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Hoài Đức đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, tiến hành điều tra làm rõ. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường.

Sau khi đưa anh M. đến Bệnh viện 108 điều trị, chị N.T.H (vợ nạn nhân) cho biết: “Các bác sĩ đã tiến hành nối cánh tay cho chồng tôi, nhưng cơ hội để tay hoạt động lại bình thường chỉ khoảng 15 đến 30%”. Chị H chia sẻ: “Vào đêm 2/4, có khoảng 20 đối tượng cầm theo hung khí đi xe máy đến đập cửa tìm chồng tôi. Tôi khóa trái cửa không cho chồng ra ngoài, nên các đối tượng bỏ đi. Chiều hôm sau, họ lại tìm đến và xảy ra sự việc”.

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Công an huyện Hóc Môn đã mời làm việc đối với cha mẹ của bé trai H.K (2 tuổi). Đồng thời, những thông tin do người cô và hàng xóm cung cấp đã được cơ quan công an ghi nhận và tiến hành xác minh làm rõ.

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