Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Văn Hùng (SN 1974, ngụ xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Vụ việc xảy ra tại một trường tiểu học ở xã Hòa Bình (huyện Tam Nông). Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến năm 2022, Hùng là giáo viên tại trường và được phân công chủ nhiệm liên tục các lớp 3, 4, 5.

Trong quá trình dạy học, Hùng đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhiều lần đối với 5 học sinh nam tại trường.

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Cơ quan điều tra cáo buộc, hành vi của bị can Hùng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm hại đến nhân phẩm của trẻ em, làm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của các học sinh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

