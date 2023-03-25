Trước đó, thầy giáo H. bị gia đình một nữ sinh lớp 9, gửi đơn tố cáo tới Công an huyện Nam Đàn về việc cháu bị thầy giáo xâm hại tình dục.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Lê Văn Diên - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Dân, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã có thông báo về việc tạm giữ thầy L.V.H - giáo viên của trường để điều tra nghi án quan hệ tình dục với một học sinh lớp 9.

Trước đó, thầy giáo H. bị gia đình một nữ sinh lớp 9, gửi đơn tố cáo tới Công an huyện Nam Đàn về việc cháu bị thầy giáo xâm hại tình dục.

Được biết, thầy L.V.H là giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh này - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, được biết, thầy L.V.H là giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh này. Thời gian qua, thầy H. có tổ chức dạy thêm cho nhiều học sinh tại nhà, trong đó có bé gái.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-tam-giu-nam-giao-vien-bi-gia-inh-mot-nu-sinh-lop-9-to-xam-hai-tinh-duc-566430.html