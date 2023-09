Người này cũng kêu cứu, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ và cho biết trong đêm đã phối hợp với công an để tìm bé. Các thông tin lan truyền trên mạng khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót và căm phẫn.

Theo một nguồn tin từ Công an huyện Hóc Môn, ngay trong đêm, Công an đã đến địa điểm được cho là nơi ở của bé trai và mẹ trên địa bàn xã Bà Điểm nhưng không phát hiện người nào như thông tin trên mạng.

p Hình ảnh, nội dung, clip lan truyền trên mạng khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Thời gian qua, các trường hợp trẻ bị bạo hành xảy ra rất thường xuyên, thậm chí có trẻ dẫn đến tử vong. Cụ thể, một trường hợp xảy ra tại huyện Thường Tín cũng gây nhiều phẫn nộ. Theo thông tin từ VnExpress, con trai 17 tháng tuổi của người thợ xây nghèo Phạm Văn Tuấn đã bị hai cô giữ trẻ bạo hành phải cấp cứu, tử vong sau 10 ngày đi học.

Nguyên nhân cái chết đang được làm rõ, song ngày 3/3 nhà chức trách đã tạm giữ hai bảo mẫu Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành với cáo buộc Giết người.

Công an huyện Hóc Môn hiện đã bắt người đàn ông hành hạ bé trai này để làm rõ - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Hai nghi can thừa nhận từ ngày 23/2 nhiều lần bạo hành Bốp nhưng đều nói dối phụ huynh rằng các vết thâm do "tự ngã". Lành khai "tát hai cái và ném xuống nền nhà" (có rải xốp) khi bé ra cửa đứng khóc hoặc đòi về nhà. Còn An nói "đạp vào tai, giẫm lên đầu"...

Sáng nay, Trưởng Công huyện Thường Tín Nguyễn Tiến Tần cho hay khi được báo tin về sự việc đã nhận định đây là án nghiêm trọng, vết thương của bé trai "không phải tự ngã". Công an do đó vận động gia đình cho mổ tử thi để điều tra. Kết quả cho thấy hai bên tai bé thâm tím, bị chấn thương sọ não.