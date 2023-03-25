Nóng: Truy tìm khẩn người đàn ông hành hạ dã man bé trai ở Hóc Môn, ép hút ma túy đá

Xã hội 25/03/2023 07:59

Theo một nguồn tin từ Công an huyện Hóc Môn, ngay trong đêm, Công an đã đến địa điểm được cho là nơi ở của bé trai và mẹ trên địa bàn xã Bà Điểm nhưng không phát hiện người nào như thông tin trên mạng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 24/3, trên mạng xã hội lan truyền nhiều clip về một bé trai chừng 1 tuổi bị một người đàn ông hành hạ, ép sử dụng chất ma túy. Theo đó, bé trai sống cùng mẹ và người tình ở một địa điểm trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Khoảng 4 clip, với thời lượng chừng 1 đến 2 phút kèm hình ảnh bé trai ở trần, mặc bỉm. Bên cạnh là người đàn ông mặc quần ngắn, người ở trên lộ các hình xăm.

Người đàn ông nhiều lần nói tục, chửi bới và hành hạ bé trai. Bé trai tỏ vẻ sợ hãi, làm theo. Trong một đoạn clip, bé trai dường như bị ép hút ma túy đá, bên cạnh là người đàn ông châm lửa ở tẩu.

Một tài khoản mạng xã hội nhận đó là con trai của mình và cũng cho rằng bé đang sống cùng mẹ và người tình ở Hóc Môn.

Người này cũng kêu cứu, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ và cho biết trong đêm đã phối hợp với công an để tìm bé. Các thông tin lan truyền trên mạng khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót và căm phẫn.

Theo một nguồn tin từ Công an huyện Hóc Môn, ngay trong đêm, Công an đã đến địa điểm được cho là nơi ở của bé trai và mẹ trên địa bàn xã Bà Điểm nhưng không phát hiện người nào như thông tin trên mạng.

pNóng: Truy tìm khẩn người đàn ông hành hạ dã man bé trai ở Hóc Môn, ép hút ma túy đá - Ảnh 1
Hình ảnh, nội dung, clip lan truyền trên mạng khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Thời gian qua, các trường hợp trẻ bị bạo hành xảy ra rất thường xuyên, thậm chí có trẻ dẫn đến tử vong. Cụ thể, một trường hợp xảy ra tại huyện Thường Tín cũng gây nhiều phẫn nộ. Theo thông tin từ VnExpress, con trai 17 tháng tuổi của người thợ xây nghèo Phạm Văn Tuấn đã bị hai cô giữ trẻ bạo hành phải cấp cứu, tử vong sau 10 ngày đi học.

Nguyên nhân cái chết đang được làm rõ, song ngày 3/3 nhà chức trách đã tạm giữ hai bảo mẫu Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành với cáo buộc Giết người.

Nóng: Truy tìm khẩn người đàn ông hành hạ dã man bé trai ở Hóc Môn, ép hút ma túy đá - Ảnh 2
Công an huyện Hóc Môn hiện đã bắt người đàn ông hành hạ bé trai này để làm rõ - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Hai nghi can thừa nhận từ ngày 23/2 nhiều lần bạo hành Bốp nhưng đều nói dối phụ huynh rằng các vết thâm do "tự ngã". Lành khai "tát hai cái và ném xuống nền nhà" (có rải xốp) khi bé ra cửa đứng khóc hoặc đòi về nhà. Còn An nói "đạp vào tai, giẫm lên đầu"...

Sáng nay, Trưởng Công huyện Thường Tín Nguyễn Tiến Tần cho hay khi được báo tin về sự việc đã nhận định đây là án nghiêm trọng, vết thương của bé trai "không phải tự ngã". Công an do đó vận động gia đình cho mổ tử thi để điều tra. Kết quả cho thấy hai bên tai bé thâm tím, bị chấn thương sọ não.

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Vụ án của bé trai 17 tháng tuổi có lẽ sẽ mãi mãi là một bí mật được đem theo dưới nấm mồ sâu, nếu như không có sự nhạy cảm, quyết liệt của những người phá án.

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