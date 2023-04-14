Chuyện hy hữu: Nghi phạm lừa đảo trả lại tiền, xin lỗi người mẹ có con bệnh nặng

Xã hội 14/04/2023 08:30

Sau khi chiếm đoạt thành công số tiền 32 triệu đồng của chị P.T.N. (trú thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, Kon Tum), đối tượng bất ngờ chuyển trả lại 35 triệu đồng kèm lời xin lỗi nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào chiều ngày 13/4, một lãnh đạo UBND xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền của công dân nhưng sau đó đối tượng này đã chuyển trả lại tiền, đồng thời xin lỗi nạn nhân.

Chuyện hy hữu: Nghi phạm lừa đảo trả lại tiền, xin lỗi người mẹ có con bệnh nặng - Ảnh 1
Con gái chị N. khi đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, vào tối 9/4, chị P.T.N. (trú thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ xưng là quản trị viên một trang mạng xã hội có đông đảo thành viên của huyện Đăk Hà.

Đối tượng giới thiệu, lãnh đạo huyện Đăk Hà biết con gái chị N. bị bệnh nặng cần gấp một khoản tiền để điều trị bệnh nên đã vận động hỗ trợ được 15 triệu đồng. Đối tượng yêu cầu chị N. cung cấp thông tin cá nhân như: Thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin ứng dụng thanh toán trực tuyến, thông tin mã giao dịch điện tử…để chuyển tiền. Nhằm tạo lòng tin, đối tượng còn sử dụng zalo có đăng tải nhiều hoạt động từ thiện để kết bạn với chị N..

Chuyện hy hữu: Nghi phạm lừa đảo trả lại tiền, xin lỗi người mẹ có con bệnh nặng - Ảnh 2
Đồng chí Trịnh Văn Hân - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Mòn nhiều lần hiến máu giúp con gái chị N. chữa bệnh - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi chị N. làm theo yêu cầu của đối tượng thì toàn bộ số tiền 32 triệu đồng trong tài khoản bị đối tượng chiếm đoạt, chuyển sang tài khoản khác; số điện thoại của đối tượng này sau đó cũng không thể liên lạc được. Biết mình bị lừa, chị N. đã trình báo vụ việc tới cơ quan Công an và được một số trang điện tử đăng tải vụ việc.

Bất ngờ, vào tối 11/4, đối tượng trước đó gọi cho chị N. đã điện thoại xin lỗi và chuyển lại cho chị N. số tiền 35 triệu đồng. Vụ việc cũng đã được chị N. thông báo với chính quyền địa phương.

Con gái 9 tuổi của chị N. bị hở van tim, liệt tiểu cầu. Quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, cháu bé đã được nhiều người giúp đỡ, hiến máu. Trong số này, có đồng chí Trịnh Văn Hân - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Mòn đã hiến máu để giúp cháu bé chữa bệnh.

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