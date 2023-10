An Giang: Bắt kẻ giả mạo Trung tá công an lừa đảo hàng chục phụ nữ

Trước đó, vào ngày 13/4, Công an phường Núi Sam (TP Châu Đốc) nhận được tin báo của người dân về việc nghi vấn Hiếu giả mạo công an để chiếm đoạt tài sản người khác.

Theo thông tin từ Báo Giáo dục và Thời đại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) đang tạm giữ Đinh Thành Hiếu (sinh năm 1983, ngụ phường 12, quận 8, TPHCM) về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”.

Tạm giữ đối tượng Đinh Thành Hiếu - Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Công an phường nhanh chóng xác định Hiếu đang tạm trú tại nhà trọ (thuộc tổ 25, khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam) nên mời Hiếu về trụ sở làm việc.

Dẫn tin từ Zingnews, tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận để có tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc, đầu tháng 8/2022, đã lên mạng xã hội tìm mua bộ quân phục công an nhân dân với quân hàm cấp tá. Hiếu sau đó về phòng trọ rồi chụp ảnh đang mặc quân phục công an nhân dân lưu vào máy.