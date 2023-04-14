An Giang: Bắt kẻ giả mạo Trung tá công an lừa đảo hàng chục phụ nữ

Trên mạng xã hội, Hiếu tìm kiếm những người phụ nữ có điều kiện để gửi lời mời kết bạn, rồi gửi ảnh mặc quân phục công an cho họ. Nhờ thủ đoạn này, Hiếu đã lừa được nhiều phụ nữ để chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Báo Giáo dục và Thời đại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) đang tạm giữ Đinh Thành Hiếu (sinh năm 1983, ngụ phường 12, quận 8, TPHCM) về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”. Trước đó, vào ngày 13/4, Công an phường Núi Sam (TP Châu Đốc) nhận được tin báo của người dân về việc nghi vấn Hiếu giả mạo công an để chiếm đoạt tài sản người khác.

Tạm giữ đối tượng Đinh Thành Hiếu - Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại Công an phường nhanh chóng xác định Hiếu đang tạm trú tại nhà trọ (thuộc tổ 25, khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam) nên mời Hiếu về trụ sở làm việc. Dẫn tin từ Zingnews, tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận để có tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc, đầu tháng 8/2022, đã lên mạng xã hội tìm mua bộ quân phục công an nhân dân với quân hàm cấp tá. Hiếu sau đó về phòng trọ rồi chụp ảnh đang mặc quân phục công an nhân dân lưu vào máy.

Hiếu khai nhận hành vi phạm tội của mình tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại Hiếu sử dụng tài khoản mạng xã hội, tìm kiếm những người phụ nữ có điều kiện kinh tế gửi lời mời kết bạn. Hiếu gửi ảnh mặc trang phục công an và giới thiệu đang công tác ở Bộ Công an. Nhiều phụ nữ đã tin tưởng chuyển tiền qua tài khoản cho Hiếu mượn rồi bị chiếm đoạt. Với thủ đoạn trên, Hiếu đã chiếm đoạt của khoảng 9 phụ nữ ở nhiều địa phương khác nhau, với số tiền trên 126 triệu đồng. Khám xét phòng trọ Hiếu đang thuê, cảnh sát thu giữ bộ quân phục công an nhân dân cấp hàm trung tá. Thu giữ một bộ Quân phục hàm Trung tá tại nhà trọ của Hiếu - Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Châu Đốc tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Người phụ nữ ở Quảng Ngãi bị lừa gần 200 triệu đồng khi vay tiền qua mạng Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) thông tin một người dân trên địa bàn huyện bị lừa đảo mất một số tiền lớn khi đăng ký vay tiền qua mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-giang-bat-ke-gia-mao-trung-ta-cong-an-lua-dao-hang-chuc-phu-nu-572546.html