Cơ quan công an tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ và lấy lời khai em N.Q.K (15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Dương Kỳ Hiệp ở TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, N.Q.K. (15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Dương Kỳ Hiệp ở TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) khia nhận, trước đó, K. có xảy ra mâu thuẫn với một bạn nữ học cùng lớp.

Sáng 13/4, khi đi học, K. thấy bạn nữ đứng cùng L.V.V. (17 tuổi) trước cổng trường. K. nghĩ rằng thiếu niên này đến kiếm chuyện với mình nên lấy cây dao để trong cốp xe ra cầm giấu sau lưng.

K. gửi xe bên ngoài, sau đó đi về phía cổng trường. Khi đi ngang qua chỗ bạn nữ thì V. dùng tay túm cổ áo trước ngực của K.. Lúc này, K. dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực của V..

V. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Còn K. liên lạc về cho gia đình biết sự việc và trình báo với Ban giám hiệu trường. Sau đó, K. được đưa đến cơ quan công an đầu thú.

N.Q.K tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 6h ngày 13/4, L.V.V (17 tuổi) đang ngồi uống nước cùng 1 nữ sinh tại quán giải khát đối diện cổng Trường THCS Dương Kỳ Hiệp thì K (học sinh lớp 9 của trường) đi đến và bất ngờ dùng dao đâm 2 nhát vào người V.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đưa V vào Bệnh viện Quân y Sóc Trăng cấp cứu và sau đó V được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng nhưng không qua khỏi.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Lao Động

Qua ghi nhận ban đầu, giữa K và V có mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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