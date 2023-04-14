Người phụ nữ ở Quảng Ngãi bị lừa gần 200 triệu đồng khi vay tiền qua mạng

Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) thông tin một người dân trên địa bàn huyện bị lừa đảo mất một số tiền lớn khi đăng ký vay tiền qua mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào ngày 13/4, Công an huyện Mộ Đức cho biết, vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị L.N.B (27 tuổi, trú ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 180 triệu đồng khi đăng ký vay tiền qua mạng xã hội. Cụ thể, thông qua mạng xã hội facebook, chị L.N.B tiếp cận với một fanpage tài chính cho vay tiền online và đăng ký vay với số tiền 80 triệu đồng. Sau đó, chị B và đối tượng kết bạn, nhắn tin qua zalo để làm thủ tục vay tiền. Cần tiền để xử lý việc cá nhân và thiếu hiểu biết vấn nạn lừa đảo nên chị L.N.B đã bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt số tiền 180 triệu đồng.

Tại đây, đối tượng yêu cầu chị L.N.B phải đóng trước các khoản phí hồ sơ, bảo hiểm khoản vay… với số tiền hàng chục triệu đồng mới được giải ngân. Do thiếu kiến thức và mong nhận được tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân nên chị B. đã chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. Tuy vậy, đối tượng lại báo lỗi hệ thống, sai số tài khoản và yêu cầu chị B. nhiều lần chuyển thêm tiền để khắc phục lỗi nhằm đảm bảo việc giải ngân thành công. Do cần tiền gấp và mong muốn nhận lại số tiền đã chuyển, chị B. đã mượn tiền của bạn bè và nhiều lần chuyển khoản cho đối tượng với tổng số tiền lên đến 180 triệu đồng.

Chị L.N.B đã bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt số tiền 180 triệu đồng - Ảnh: Báo Giao thông Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, sau quá nhiều lần chuyển tiền và số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần 200 triệu đồng, chị B. mới giật mình. Biết bị lừa nên chị này làm đơn trình báo cơ quan công an. Theo Công an huyện Mộ Đức, tình trạng người dân thiếu hiểu biết khi vay tiền online và bị các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội chiếm đoạt tiền như trường hợp của chị B. là thủ đoạn không mới, đã được cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo nhưng nhiều trường hợp vẫn sập bẫy lừa đảo với số tiền hàng trăm triệu đồng. Công an huyện Mộ Đức khuyến cáo người dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không vay tiền từ các fanpage tài chính trên mạng xã hội, không tin theo các lời chào mời đường mật với “thủ tục, hồ sơ vay vốn đơn giản, giải ngân nhanh” để tránh sập bẫy các đối tượng lừa đảo.

Chuyện hy hữu: Nghi phạm lừa đảo trả lại tiền, xin lỗi người mẹ có con bệnh nặng Sau khi chiếm đoạt thành công số tiền 32 triệu đồng của chị P.T.N. (trú thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, Kon Tum), đối tượng bất ngờ chuyển trả lại 35 triệu đồng kèm lời xin lỗi nạn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-o-quang-ngai-bi-lua-hon-100-trieu-ong-khi-vay-tien-qua-mang-572514.html