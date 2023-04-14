Lời khai của người phụ nữ sát hại mẹ kế ở Bình Dương

Xã hội 14/04/2023 19:14

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Chung (38 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều ngày 14/4, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Thị Mỹ Chung (38 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Làm việc với điều tra viên, bước đầu nghi can Nguyễn Thị Mỹ Chung thừa nhận chính là người ra tay sát hại bà N.T.N (SN 1964, quê Đắk Lắk) tại nhà trọ bên đường D9 (khu phố 1, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

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Nguyễn Thị Mỹ Chung sau khi sát hại mẹ kế đã ngồi tại hiện trường và gọi điện báo cho cha - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo lời khai của Chung, ngay sau khi gây án, nghi phạm lập tức gọi điện thoại thông báo cho cha ruột của mình biết và chờ công an đến đưa đi. Chung khai không có mâu thuẫn với nạn nhân trước khi xảy ra án mạng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Mỹ Chung lúc tỉnh táo, khi không bình thường, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

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Nghi phạm tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM 

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 14/4, Công an TP Thủ Dầu Một đến phong tỏa đường D9 (khu phố 1, phường Phú Tân) để khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ bị sát hại trong nhà trọ.

Nguyễn Thị Mỹ Chung ra tay sát hại mẹ kế là bà N.T.N tại một nhà trọ trên đường D9, thuộc khu phố 1, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một. Sau khi gây án, đêm 13/4, cha ruột của Nguyễn Thị Mỹ Chung đi trực bảo vệ công ty cho đến sáng 14/4 thì nhận được hung tin.

Nhận tin báo, lực lượng Công an đã đến hiện trường, thời điểm này phát hiện bà N.T.N đã tử vong trong phòng trọ.

Cha của nghi phạm Nguyễn Thị Mỹ Chung có quan hệ tình cảm với bà Nguyễn Thị Nguyệt nên thuê nhà trọ ở địa chỉ kể trên để chung sống. Ngày 13/4, Nguyễn Thị Mỹ Chung từ tỉnh Vĩnh Long đến nhà trọ của cha ở Bình Dương chơi và ở lại qua đêm.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một tạm giữ và lấy lời khai Nguyễn Thị Mỹ Chung (SN 1986, Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

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