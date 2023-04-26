Rơi nước mắt tiễn biệt Trung tá Nguyễn Xuân Hào về nơi an nghỉ cuối cùng: 'Sao anh lại ra đi bất ngờ như vậy...'

Liên quan đến vụ việc tài xế xe bán tải tông CSGT hy sinh và 2 người tử vong, nhiều đồng đội, người thân, hàng xóm, kể cả những người chưa hề quen biết đã có mặt để tiễn đưa trung tá Nguyễn Xuân Hào về với đất mẹ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 6 giờ ngày 25/4, rất đông thân nhân, đồng đội, người dân, bầu bạn và nhiều người chưa từng quen biết đã có mặt tại gia đình của trung tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa) để viếng, tiễn biệt anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Những giọt nước mắt xúc động chảy dài trên mắt cha mẹ, anh em, vợ cùng đồng đội bao năm sống công tác trong lực lượng công an huyện. Một trung tá Công an huyện Đức Hòa trải lòng rằng bản thân chẳng thể nói nên lời, mấy ngày nay không thể nào chợp mắt khi nhớ đến Hào, một người bạn, một đồng nghiệp luôn hoàn thành nhiệm vụ vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của người dân, "An nghỉ nhé bạn Hào ơi".

Đông đảo lãnh đạo, đồng đội, người dân, bạn bè đến tiễn đưa trung tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, cán bộ CSGT huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Báo Dân Việt Dòng người đưa tiễn Trung tá Nguyễn Xuân Hào về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Chào điều lệnh, tiễn biệt lần cuối người anh, người đồng đội dũng cảm, hy sinh thân mình vì sự bình yên của nhân dân... - Ảnh: Báo Tiền Phong Trong không khí trang nghiêm, thượng tá Võ Văn Tạo, Phó Trưởng công an huyện Đức Hòa đã đọc điếu văn trong hai hàng nước mắt "vĩnh biệt người đồng đội đã hy sinh cho đất nước...". Chị Trần Thị Phương (35 tuổi, giáo viên trường THPT Hậu Nghĩa, vợ trung tá Hào) nghẹn lời. "Kể từ giây phút này, em không còn gặp lại anh và được nghe anh điện thoại, nhắn tin khi đi công tác về muộn. Anh Hào, sao anh lại ra đi bất ngờ như vậy..."! Nghe chị nói, những người có mặt đều không cầm được nước mắt.

Chị Trần Thị Phương (vợ anh Hào) xúc động đọc lời cảm tạ - Ảnh: Báo Dân Việt Gia đình, người thân bên mộ Trung tá Nguyễn Xuân Hào - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Người thân không thể kìm được nước mắt trong lúc tiễn biệt trung tá Nguyễn Xuân Hào - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào khoảng 16 giờ ngày 21/4, CA H.Đức Hòa phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên Đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam (H.Đức Hòa), phát hiện xe ôtô BS: 49C-296.01 nghi chở hàng cấm lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TPHCM. Lực lượng CSGT CA H.Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy. Sau đó, chiếc ôtô tiếp tục tông vào một số phương tiện lưu thông trên đường rồi lật nghiêng. Tai nạn làm Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (SN 1993, ngụ Q5, TPHCM) và Phan Thị Kim Thanh (SN 1973, ngụ Q12, TPHCM) bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu. Thông tin từ CA tỉnh Long An, lực lượng chức năng đã tạm giữ và khám xét nhà hai nghi can ở xã An Ninh Tây, H.Đức Hòa. Hiện tại, danh tính 2 đối tượng này chưa được tiết lộ.

Lý do 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM cho biết, đã nhận được đơn xin rút kháng cáo của Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổii) được gửi từ Trại tạm giam Chí Hòa (Công an TP.HCM).

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