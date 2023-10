Rơi nước mắt tiễn biệt Trung tá Nguyễn Xuân Hào về nơi an nghỉ cuối cùng: 'Sao anh lại ra đi bất ngờ như vậy...'

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 6 giờ ngày 25/4, rất đông thân nhân, đồng đội, người dân, bầu bạn và nhiều người chưa từng quen biết đã có mặt tại gia đình của trung tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa) để viếng, tiễn biệt anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Những giọt nước mắt xúc động chảy dài trên mắt cha mẹ, anh em, vợ cùng đồng đội bao năm sống công tác trong lực lượng công an huyện. Một trung tá Công an huyện Đức Hòa trải lòng rằng bản thân chẳng thể nói nên lời, mấy ngày nay không thể nào chợp mắt khi nhớ đến Hào, một người bạn, một đồng nghiệp luôn hoàn thành nhiệm vụ vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của người dân, "An nghỉ nhé bạn Hào ơi".