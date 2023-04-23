Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn lật thuyền chở 7 người trên trên sông Lô (địa phận thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) xảy ra chiều 20/4

Theo thông tin từ Vietnam+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 6 giờ sáng 23/4, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn lật thuyền chở 7 người trên trên sông Lô (địa phận thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) xảy ra chiều 20/4 khiến 3 người mất tích. Nạn nhân nữ cuối cùng trong vụ tai nạn thương tâm này là chị Tr.T.H (sinh năm 1985) được tìm thấy ở cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 2km về phía hạ lưu. Ngay sau khi đưa thi thể nạn nhân Tr.T.H (sinh năm 1985) lên bờ, các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định danh tính và bàn giao cho gia đình mang về mai táng theo phong tục địa phương.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích do lật thuyền trên sông Lô - Ảnh: Vietnam+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam Đại tá Trần Công Kiên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang, cho biết từ chiều 20/4 đến sáng 22/4, đơn vị đã huy động đông đảo cán bộ, chiến sỹ mà nòng cốt là Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với Công an huyện Vị Xuyên, chính quyền và người dân địa phương triển khai nhiều phương án cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm suốt ngày đêm, dùng thuyền chạy dọc 2 bờ sông Lô về phía hạ lưu để tìm kiếm các nạn nhân. Rất nhiều phương tiện như thuyền máy, thiết bị lặn, thiết bị dò tìm, dây móc và lưới chài đã được huy động cho công tác tìm kiếm. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn như sông sâu, nước lớn nhưng các cán bộ, chiến sỹ Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã không quản ngại khó khăn, nỗ lực hết mình, tìm kiếm thành công 3 nạn nhân.

Khoảng 17 giờ ngày 20/4, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy được thi thể nạn nhân đầu tiên ngay gần khu vực xảy ra tai nạn. Hơn 14 giờ ngày 22/4, lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục tìm được thêm thi thể thứ hai trong vụ tai nạn. Công tác tìm kiếm trong vụ lật thuyền vẫn đang được lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục khẩn trương triển khai trong những ngày qua - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Trước đó, dẫn thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, khoảng 14 giờ ngày 20/4, 7 người thường trú tại thôn Tân Đức và thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên đi cùng nhau trên một chiếc thuyền trên sông Lô để sang bờ bên kia làm nương rẫy. Khi đến đoạn Km9, quốc lộ 2 bất ngờ gió to khiến thuyền bị lật. Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Văn Hội (sinh năm 1988, ở xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) khi đi thả trâu trên bờ sông Lô đã lao ra giữa dòng nước để tiếp cận, và cứu được 4 người.

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