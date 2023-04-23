Phòng trọ bị kẻ lạ mặt phóng hỏa trong đêm, gia đình 3 người bị bỏng nặng

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp các lực lượng chức năng điều tra vụ một phòng trọ bị phóng hỏa lúc rạng sáng khiến ba người bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vẫn phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ phóng hỏa khiến 3 người trong gia đình bị thương nặng.

Hơn 1 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn Ánh (48 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) cùng vợ là Bùi Thị Nở (43 tuổi) và con trai là Nguyễn Văn Hiền (10 tuổi) đang ngủ trong phòng trọ ở KP 1, phường Tân Hoà. Bất ngờ, họ bị một đối tượng đổ xăng vào phòng, châm lửa đốt.

Vụ phóng hỏa đốt phòng trọ làm 3 người trong cùng một gia đình bị thương nặng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Lực lượng chức năng lấy lời khai người dân xung quanh - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào lúc 1h45 sáng cùng ngày, trong lúc gia đình ông Ánh đang ngủ thì bất ngờ bị người lạ mặt đổ xăng vào phòng rồi châm lửa đốt.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh vội đến dập lửa, hỗ trợ cứu người khỏi đám cháy. Tuy nhiên vụ cháy bất ngờ khiến vợ chồng ông Ánh và con trai bị bỏng nặng. 3 người được người dân đưa vào bệnh viện sơ cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

Vụ phóng hỏa đốt phòng trọ khiến xóm trọ, người dân xung quanh không khỏi lo lắng, bất bình.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng TP Biên Hòa đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, trích xuất camera an ninh để xác minh.

Công an đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, truy bắt nghi phạm.

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