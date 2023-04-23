Tình trạng sức khỏe hiện tại của cô gái bị cây đè ở Đắk Lắk

Xã hội 23/04/2023 09:51

Vào ngày 23/4, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cùng đội ngũ y, bác sĩ giỏi đã rời Đắk Lắk đưa cô gái bị cây đè xuống TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng 23/4, thạc sĩ, bác sĩ Phạm Hoài Anh, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lúc 5h30 sáng cùng ngày, chiếc xe cấp cứu hiện đại của Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cùng đội ngũ y, bác sĩ giỏi đã rời Đắk Lắk đưa cô gái bị cây đè xuống TP HCM để tiếp tục điều trị.

 

Bác sĩ Hoài Anh cho biết, sau khi được điều trị tích cực, cô gái đã vượt qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các tổn thương của cô gái là rất nặng và phức tạp, để tăng cơ hội sống còn của người bệnh, tập thể Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM đã quyết định chuyển người bệnh xuống Bệnh viện Y dược TP HCM để tiếp tục điều trị.

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã điều xe cấp cứu hiện đại với đầy đủ trang thiết bị như máy thở, máy shock tim… cùng với ê-kíp y, bác sĩ cấp cứu ngoại viện lên tận Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để đón bệnh nhân này.

 

Tình trạng sức khỏe hiện tại của cô gái bị cây đè ở Đắk Lắk - Ảnh 1
Chị T.T.K.N. đang chuẩn bị được chuyển xuống Bệnh viện Đai học Y dược TP HCM để tiếp tục điều trị - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 16 giờ ngày 22/4, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột xảy ra gió lớn kèm theo mưa. Lúc này, 1 cây xanh cổ thụ trên đường Y Jút, TP Buôn Ma Thuột bị ngã đổ đè lên chị T.T.K.N. (26 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) đang đi xe máy trên đường.

Ngay lập tức, người đi đường và người dân xung quanh xúm vào cùng nhau khiêng thân cây lên để giải cứu người phụ nữ bị mắc kẹt và đưa chị N. lên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu.

Tình trạng sức khỏe hiện tại của cô gái bị cây đè ở Đắk Lắk - Ảnh 2
Người dân xúm vào nâng cây cổ thụ cứu chị T.T.K.N - Ảnh: Báo Người Lao Động
Tình trạng sức khỏe hiện tại của cô gái bị cây đè ở Đắk Lắk - Ảnh 3
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Lúc này, bệnh viện ấn nút báo động đỏ toàn viện để tập trung tất cả các bác sĩ từ các khoa, phòng tập trung về phòng cấp cứu để hồi sức cho bệnh nhân. Bệnh nhận được chẩn đoán gãy nhiều xương sườn 2 bên, dập 2 phổi, chấn thương cột sống...

Cùng thời điểm này, một ê-kíp bác sĩ hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh nên đã cùng hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân.

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