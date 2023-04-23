Thông tin MỚI về vụ xe tông thiếu tá CSGT và hai người dân

Xã hội 23/04/2023 09:10

Vào ngày 23/4, Giám đốc Công an tỉnh Long An chủ trì cuộc họp với các đơn vị nghiệp vụ về vụ xe nghi chở hàng cấm tông thiếu tá CSGT và 2 người đi đường.

Theo thông tin từ VTC News, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, công an tỉnh sẽ có cuộc họp cùng các phòng ban nghiệp vụ, trong đó sẽ có những nội dung liên quan đến vụ xe bán tải tông thiếu tá CSGT và hai người dân dẫn đến tử vong.

Hiện tại, vụ án chưa được khởi tố, Công an tỉnh Long An sẽ thông tin chính thức về vụ việc sau khi xin ý kiến từ Bộ Công an.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Zing

Sau khi vụ tai nạn trên Đường tỉnh 824, huyện Đức Hòa xảy ra khiến 3 người chết, nhiều người thắc mắc về món hàng chở trên xe bán tải gây tai nạn.

Theo lời kể của nhiều người dân sinh sống gần hiện trường vụ tai nạn, khi đập cửa xe khống chế 2 nghi phạm, lực lượng chức năng và người dân thấy có 2 túi lớn. Ông H., người chứng kiến vụ việc cho hay, sau khi gây tai nạn, chiếc xe bán tải bị lật ngang ra đường, lực lượng chức năng và người dân đã phá cửa khống chế 2 nghi phạm. Khi kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện có một túi nilon chứa hàng hóa để trên ghế phụ phía trước. Kiểm tra phía sau, lực lượng chức năng phát hiện thêm một túi lớn chứa hàng hóa.

Cũng như ông H., bà Ph. sống gần hiện trường chia sẻ, bà cũng nhìn thấy lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 2 túi nilon đựng hàng hóa để phía trước và sau xe bán tải. Theo những người dân chứng kiến, trọng lượng của hai chiếc túi có thể lên đến hàng chục kg.

Liên quan đến thông tin nhiều người cho rằng chiếc xe bán tải chở ma tuý, một nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này chưa thể cung cấp thông tin về tang vật trên xe có phải là ma túy hay không. Công an tỉnh Long An cũng chưa có phát ngôn chính thức về vụ việc. Trong khi đó, một nguồn tin khác chia sẻ, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) tử vong khi đang tham gia phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an chặn bắt 2 nghi phạm vận chuyển hàng trái phép.

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Xe bán tải tông 3 người chết bao gồm một chiến sỹ CSGT và hai người dân tại Đường tỉnh 824, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào khoảng 16h ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm.

Thấy ô tô tải BKS 49C-296.01 chạy với tốc độ rất nhanh theo hướng TP.HCM có biểu hiện nghi vấn, CSGT ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành. Sau đó, lái xe ô tô bán tải tông thẳng vào nhóm cảnh sát, trong đó có thiếu tá CSGT và hai người dân, xe sau đó bị lật ngang giữa đường.

Vụ việc khiến thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (công tác tại Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) hy sinh và làm 2 người đi đường là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (SN 1994, ngụ Quận 5, TP.HCM) và Phan Thị Kim Thanh (SN 1973, ngụ Quận 12, TP.HCM) tử vong.

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