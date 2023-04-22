Hà Nội: Xử phạt cơ sở Karaoke tổ chức cho khách nhảy múa thoát y

Xã hội 22/04/2023 20:19

Công ty Hà Trung bị phạt 180 triệu đồng vì tổ chức cho khách nhảy múa thoát y tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký, ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các pháp nhân quản lý cơ sở karaoke Ngân Hà và Paris Club.

Hà Nội: Xử phạt cơ sở Karaoke tổ chức cho khách nhảy múa thoát y - Ảnh 1
Quán Karaoke Ngân Hà - Ảnh: Người Đưa Tin

Cụ thể, tại Quyết định số 1146, UBND TP Hà Nội xác định Công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Trung (Công ty Hà Trung) là pháp nhân quản lý cơ sở karaoke Ngân Hà, ở ngõ 81 Láng Hạ, phường Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) đã vi phạm hành chính 2 lỗi.

Với lỗi không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền, Công ty Hà Trung bị xử phạt 8 triệu đồng.

Với lỗi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, Công ty Hà Trung bị phạt 180 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 188 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung tước giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 21 tháng.

Dẫn tin từ Nhà báo & Công luận, UBND TP Hà Nội cũng ra quyết định xử phạt đối với Công ty CP dịch vụ giải trí MEDIA STAR (là pháp nhân quản lý đối với cơ sở karaoke Paris Club ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) do không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật về PCCC.

Theo đó, công ty này bị phạt số tiền 80 triệu đồng (không áp dụng hình phạt bổ sung).   

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