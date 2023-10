Theo thông tin từ báo Tin tức, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Khoảng 14 giờ ngày 22/4, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn lật thuyền trên sông Lô, đoạn thuộc địa phận thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên xảy ra vào chiều 20/4 làm 3 người mất tích.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, ngay trong chiều đến tối 20/4, trong suốt ngày 21 và sáng ngày 22/4, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động đông đảo cán bộ, chiến sỹ, nòng cốt là Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang, Công an huyện Vị Xuyên, cùng với chính quyền và người dân địa phương tìm kiếm suốt ngày, đêm, dùng thuyền chạy dọc 2 bờ sông Lô về phía hạ lưu để tìm kiếm nạn nhân.