Sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, ngay trong chiều đến tối 20/4, trong suốt ngày 21 và sáng ngày 22/4, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động đông đảo cán bộ, chiến sỹ, nòng cốt là Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang, Công an huyện Vị Xuyên, cùng với chính quyền và người dân địa phương tìm kiếm suốt ngày, đêm, dùng thuyền chạy dọc 2 bờ sông Lô về phía hạ lưu để tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Tin tức, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Khoảng 14 giờ ngày 22/4, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn lật thuyền trên sông Lô , đoạn thuộc địa phận thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên xảy ra vào chiều 20/4 làm 3 người mất tích.

Khoảng 17 giờ ngày 20/4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy được thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lật thuyền trên sông Lô là ông N.V.T (sinh năm 1970) ngay gần khu vực xảy ra tai nạn.

Rất nhiều phương tiện như thuyền máy, thiết bị lặn, thiết bị dò tìm, dây móc và lưới chài đã được huy động cho công tác tìm kiếm.

Và đến hơn 14 giờ ngày 22/4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục tìm được thêm thi thể thứ hai trong vụ tai nạn là ông N.V.T (sinh năm 1980).

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người mất tích trên sông Lô do bị lật thuyền - Ảnh: báo Nhân dân

Theo thông tin từ báo Nhân dân, trước đó, lúc 14 giờ 30 phút, ngày 20/4, trên địa bàn thôn Tân Đức, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã xảy ra vụ lật thuyền trên sông Lô khiến 3 người mất tích.

Vào thời điểm trên, có 7 người đều trú tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên đi thuyền qua sông Lô để làm nương. Khi thuyền bơi ra giữa dòng sông thì bị lật.

Có 4 người đã bơi được vào bờ an toàn, còn 3 người mất tích gồm: N.V.T (sinh năm 1980), N.V.T (sinh năm 1970) và Tr.T.H (sinh năm 1985).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo huyện Vị Xuyên đã huy động lực lượng và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy một nạn nhân ngay gần khu vực xảy ra tai nạn.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích còn lại.