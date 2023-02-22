Một lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa cho biết, hiện đang chờ kết quả giám định để thực hiện các bước tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, liên quan vụ lật đò khiến 12 người rơi xuống sông Đồng Nai, Công an TP. Biên Hòa đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Hiện Công an TP. Biên Hòa đang chờ kết quả giám định vụ lật đò chở khách này để thực hiện tiếp các bước tố tụng theo quy định pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, lúc 8h50 ngày 5/2, đò chở khách ký hiệu ĐN1228 do Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) điều khiển chở theo 12 người hướng từ chùa Phước Long (còn gọi là chùa Châu Đốc 3 thuộc cù lao Ba Sang, TP. Thủ Đức, TP.HCM) đến bến đò Xưa (phường Long Bình Tân) trả khách.

Khi đò rời bến cách chùa Phước Long khoảng 200m (Km 31+600 trên sông Đồng Nai) thì xảy ra va chạm với sà lan chở container do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển, đi từ hạ nguồn lên cảng Đồng Nai giao hàng.

Hiện trường vụ lật đò chở khách trên sông Đồng Nai - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, cú va chạm mạnh khiến thuyền ĐN1228 lật nghiêng bên trái và chìm xuống sông. Toàn bộ người trên thuyền rơi xuống sông. Trong đó, chị Nguyễn Thị Hương (32 tuổi) đang mang thai 3 tháng tuổi không may tử vong do đuối nước.

Sau vụ tai nạn khoảng 1 tiếng đồng hồ, chị Nguyễn Thị Tình (chị gái của chị Hương) cùng đi trên thuyền cho biết: "Lái thuyền chở khách điều khiển ẩu quá. Khi sà-lan di chuyển chậm thì thuyền chở khách bọn em đâm vào khiến lật".

Trong khi đó, thuyền trưởng sà-lan VL 15108 Trần Thanh Tâm khai: "Khi đang neo sà-lan dưới hạ lưu bến chùa Phước Long khoảng 200m, nhận lệnh Cảng Đồng Nai gọi vào giao hàng. Khi vừa rời bến khoảng 100m hướng về Cảng Đồng Nai thì chiếc thuyền ĐN1228 cắt ngang mũi sà-lan khiến thuyền bị lật úp, hành khách trên thuyền đều rơi xuống sông. Lúc này, anh Tâm đã nhanh chóng lùi sà-lan ra khỏi khu vực trên và phụ giúp cứu người".

Một lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa cho biết, hiện đang chờ kết quả giám định để thực hiện các bước tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Diễn biến MỚI về vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 thai phụ tử vong thương tâm Vào chiều ngày 6/2, Công an Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thông tin mới liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 người phụ nữ mang thai tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-nhat-vu-lat-thuyen-cho-khach-tren-song-ong-nai-khien-mot-thai-phu-chet-uoi-558743.html