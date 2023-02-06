Chị gái của thai phụ tử vong trong vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai xót xa kể lại giây phút kinh hoàng

Xã hội 06/02/2023 08:31

Chị Nguyễn Thị Tình (chị gái của nạn nhân) cho biết: Khoảng hơn 7 giờ sáng, hai chị em đi chùa Phước Long (còn gọi là chùa Châu Đốc 3 ở Cù lao Ba Sang, TP. Thủ Đức, TP.HCM) cầu bình an cho gia đình.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 5/2, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật thuyền khiến 13 người rơi xuống sông Đồng Nai, trong đó chị Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, ngụ phường An Bình, TP. Biên Hoà) không qua khỏi.

Chị Nguyễn Thị Tình (chị gái của nạn nhân) cho biết: Khoảng hơn 7 giờ sáng, hai chị em đi chùa Phước Long (còn gọi là chùa Châu Đốc 3 ở Cù lao Ba Sang, TP. Thủ Đức, TP.HCM) cầu bình an cho gia đình. Hai chị em đi đò tại bến đò Xưa ở phía TP. Biên Hòa để qua viếng chùa nhân dịp rằm tháng Giêng.

Lễ chùa xong, hai chị em quay về bằng đò cùng khoảng 10 người. Khi đò đi được khoảng 5 phút thì va vào sà lan lớn đang chạy chậm trên sông.

"Thời điểm xảy ra tai nạn, tất cả hành khách đều mặc áo phao nhưng lái đò chạy nhanh... Khi tôi được tàu khác vớt thì nhìn không thấy em gái tôi đâu nên đã la lên còn em gái tôi nữa, cứu em gái tôi..." - chị Tình đau đớn nói giây phút thuyền gặp nạn.

Chị gái của thai phụ tử vong trong vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai xót xa kể lại giây phút kinh hoàng - Ảnh 1
Chị Nguyễn Thị Tình xót xa kể lại vụ việc - Ảnh: Cắt từ clip báo Người Lao động

Chị gái nạn nhân kể tiếp: "Một lúc sau có ông kia hỏi tôi có phải em gái chị mặc quần jean, áo khoác không? Tôi nói đúng rồi thì ông đó nói đang đắp chiếu đằng kia kìa...".

"Hôm bữa hai chị em nói đi chùa rồi đến chiều em gái đi khám để cho chồng biết, chồng mừng vì cũng chưa nói cho chồng về cái thai, thế mà bây giờ đấy. Em gái có em bé giờ chắc đã 3 tháng rồi..." - chị Tình buồn bã nói.

Trong khi đó, người chồng của nạn nhân nhận được hung tin vợ gặp nạn thì đã ngã quỵ xuống đất. Khi nhắc đến con gần 3 tháng đang nằm trong bụng mẹ, người chồng đau đớn nói: "Tôi mất tất cả rồi, tôi mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ mình".

Chị gái của thai phụ tử vong trong vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai xót xa kể lại giây phút kinh hoàng - Ảnh 2
Thuyền chở khách được kéo vào gần bờ sau vụ tai nạn - Nguồn: Zingnews

Trước đó, theo thông tin từ Zingnews, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai xác định sự việc xảy ra vào 8h50 ngày 5/2. Thuyền chở khách ký hiệu ĐN-0228 do thuyền trưởng Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi), ngụ phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa điều khiển, chở theo 12 người từ hướng chùa Phước Long (người dân địa phương còn gọi là chùa Châu Đốc 3), thuộc địa bàn Cù lao Ba Sang, TP. Thủ Đức, TP.HCM, đến bến đò Xưa, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa để trả khách.

Khi thuyền tới Km 31+600 trên sông Đồng Nai thì xảy ra va chạm với sà lan chở container số đăng ký VL 15108 do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi), ngụ TP Cần Thơ điều khiển, đi từ hạ nguồn lên Cảng Đồng Nai giao hàng.

Cú va chạm mạnh khiến thuyền ĐN-0288 bị lật úp, toàn bộ khách rơi xuống sông. Lúc này, lái thuyền Chinh cùng phụ lái cố gắng đẩy những người trong thuyền ra bên ngoài. Trong đó, có một nạn nhân N.T.H. (đang mang thai 3 tháng) quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa, bị vướng vào nơi chứa áo phao và ôm vào cột sắt trên thuyền nên không cứu được, nạn nhân đã tử vong.

Chiều cùng ngày, làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng sà lan VL 15108 Trần Thanh Tâm cho biết sà lan vừa rời bến khoảng 100m hướng về Cảng Đồng Nai nhận hàng thì chiếc thuyền ĐN 0288 cắt ngang mũi, khiến thuyền bị lật úp dẫn tới hành khách trên thuyền rơi xuống sông. Anh Tâm đã nhanh chóng lùi sà lan ra khỏi khu vực trên và phụ giúp cứu người.

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