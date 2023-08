Theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 5/2, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật thuyền khiến 13 người rơi xuống sông Đồng Nai, trong đó chị Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, ngụ phường An Bình, TP. Biên Hoà) không qua khỏi.

Chị Nguyễn Thị Tình (chị gái của nạn nhân) cho biết: Khoảng hơn 7 giờ sáng, hai chị em đi chùa Phước Long (còn gọi là chùa Châu Đốc 3 ở Cù lao Ba Sang, TP. Thủ Đức, TP.HCM) cầu bình an cho gia đình. Hai chị em đi đò tại bến đò Xưa ở phía TP. Biên Hòa để qua viếng chùa nhân dịp rằm tháng Giêng.