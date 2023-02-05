Nhận được hung tin, anh P.V.M. (SN 1991, chồng nạn nhân) nói anh như rơi xuống vực thẳm. Tưởng chừng 2 vợ chồng sẽ cùng nhau vượt qua bao khó khăn, nhưng, ngôi nhà nhỏ giờ đây chỉ có “gà trống nuôi con".

Theo thông tin từ VTC News cho biết, chiều 5/2, tại Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai), người thân của nạn nhân N.T.H. (SN 1991) - tử vong trong vụ chìm thuyền trên sông Đồng Nai - có mặt để đưa chị H. về để lo hậu sự.

Khi nhắc đến con gần 3 tháng đang nằm trong bụng mẹ, anh Mạnh khựng lại. "Tôi mất tất cả rồi, tôi mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ mình", anh M. nói.

Sáng nay chị H. nhờ chồng ở nhà trông hai con nhỏ, còn chị đi chùa. Lúc đó linh tính thế nào anh không muốn để vợ đi vì sông nước, phải đi đò rất nguy hiểm.

Thất thần trước sự ra đi đột ngột của em gái, chị N.T.T. (SN 1986) nói H. chưa thông báo cho chồng biết.

“Hôm rồi, tôi dẫn em gái đi khám thì bé đã hơn 2 tháng, giờ chắc 3 tháng rồi. Lần đi khám trước biết có thai H. rất vui. Chiều nay định đi kiểm tra lại rồi mới báo cho chồng biết", chị N.T.T. nói.

Chị T., chị gái nạn nhân H. khóc nức nở kể lại giây phút kinh hoàng trên sông Đồng Nai. Ảnh: VnExpress

Trước đó, Zing đưa tin, sáng 5/12, chiếc thuyền chở nhiều người trên sông Đồng Nai, hướng từ cù lao Ba Xang, TP Thủ Đức (TP.HCM) về hướng TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Khi đến giữa sông, thuộc phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa), phương tiện này va chạm với một sà lan rồi chìm xuống sông.

Lúc này, nhiều người trên phương tiện hoảng loạn kêu cứu. Một thuyền chở khách gần đó đã lao đến cứu được 12 nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, chị N.T.H. đã tử vong.

Một số nhân chứng cho biết sáng nay mọi người đi thuyền đến chùa Bà Châu Đốc 3 (còn gọi là chùa Phước Long) thì không may gặp nạn.

Thuyền lật úp, chìm trên sông Đồng Nai. Ảnh: VnExpress

Chiều nay, Công an Đồng Nai phối hợp Công an TP HCM lấy lời khai của lái thuyền và trưởng sà lan xảy ra va chạm, điều tra nguyên nhân. Bước đầu nhà chức trách xác định thuyền bị nạn, công suất 12 mã lực (CV), trọng tải hơn hai tấn, có giấy phép chở khách từ TP Biên Hòa đi chùa Phước Long.

Nằm trên cù lao sông Đồng Nai, song chùa Phước Long (tên gọi khác là Châu Đốc 3) thuộc địa phận phường Long Bình, TP Thủ Đức (TP HCM). Khách vãn chùa thường đi thuyền theo hai hướng: từ bến ở phường Long Bình và bến ở TP Biên Hòa (Đồng Nai). Trong khi thuyền ở TP HCM chạy thẳng tốn ít thời gian thì ở bến Đồng Nai chạy ra phải vòng quanh cù lao Ba Xê (gần cù lao Ba Sang), mất gần 20 phút cho quãng đường hơn hai km.