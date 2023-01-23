Hà Nội: Thanh niên rơi từ tầng 11 chung cư xuống mái tôn và cái kết khiến ai nấy đều 'thót tim'

Chiều mùng 1 Tết, lực lượng chức năng cứu thành công nam thanh niên 19 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư xuống mái tôn tầng 2 nhà dân.

Theo thông tin từ báo Zing cho biết, chiều 22/1, tức mùng 1 Tết Quý Mão 2023, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 4, Công an Hà Nội nhận tin báo về một người rơi từ tầng cao chung cư.

Cảnh sát sau đó tiếp cận hiện trường tại chung cư 16B Nguyễn Thái Học (Hà quận Đông, Hà Nội). Nạn nhân là nam, sinh năm 2004, rơi từ tầng 11 tòa nhà xuống mái tôn tầng 2 của một nhà dân bên cạnh.

Một xe cứu nạn cứu hộ và 6 cảnh sát đã có mặt để đưa nạn nhân lên cáng cứng, nẹp cố định cổ đồng thời triển khai đội hình thang đưa người này từ tầng 2 xuống mặt đất.

Lực lượng chức năng giải cứu thành công nạn nhân rơi từ tầng 11 chung cư. Ảnh: Dân Trí

Thông tin từ báo Dân Trí cho biết thêm, nam thanh niên gặp nạn sau đó được bàn giao nạn nhân cho lực lượng Trung tâm y tế quận Hà Đông để tiếp tục điều trị.

Theo xác định ban đầu, nạn nhân là N.K.B.T. (19 tuổi, ở chung cư 16B Nguyễn Thái Học, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội).

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