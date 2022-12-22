Khánh Hoà: Người phụ nữ bán bún đổ thức ăn thừa vào nồi nước dùng để bán lại

Xã hội 22/12/2022 09:08

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang vào cuộc xác minh thông tin vụ việc một người phụ nữ bán bún đổ thức ăn thừa vào nồi, rồi bán lại cho khách đến sau.

Theo thông tin từ báo Dân Trí cho biết, vào ngày 21/12, nhiều đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội về nội dung một người phụ nữ bán bún ở khu vực cổng Quang Trung - Bệnh viện Khánh Hòa, có các hành vi mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cụ thể, tài khoản facebook X.B. chia sẻ 4 clip kèm nội dung: "Bán buôn kiểu này không mua biệt thự cũng uổng! Khách ăn nước lèo còn dư thì canh khách đi không ai để ý, thì đổ ngược lại vào nồi nước bán tiếp cho khách sau, kể cả nước đưa khách uống dư cũng đổ lại vào bình. Cái tô bán xong cũng tráng sơ qua một nước rồi lau khô xếp vào bán tiếp".

Theo tài khoản trên, quán bún này đã tồn tại 20 năm nay thường bán cho khách vãng lai nuôi bệnh, đôi khi bán cho cả bệnh nhân. Hàng quán "trình bày" rất sạch sẽ, nhưng buôn bán quá mất vệ sinh nên đăng lên để người dân phát hiện né tránh.

"Thật sự không muốn đạp đổ chén cơm của ai, nhưng làm ăn buôn bán như vậy thật sự quá thất đức", tài khoản X.B. viết.

Khánh Hoà: Người phụ nữ bán bún đổ thức ăn thừa vào nồi nước dùng để bán lại - Ảnh 1
Bài đăng kèm theo 4 đoạn clip thu hút được nhiều quan tâm, chia sẻ. Ảnh: Dân Trí

Hình ảnh về 4 clip thể hiện khá rõ ràng hành vi tráng sơ tô khách sử dụng rồi lau khô bán tiếp và việc khách uống nước dư đổ lại bình.

Qua clip cũng thấy rõ việc sau khi khách ăn xong, tính tiền rời đi, người phụ nữ này đã đổ một tô nước màu vàng vào nồi nước lèo còn nóng hổi. Không những vậy, một số ly nước khách đã uống cũng được một người phụ nữ đổ lại trong bình nước.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự bất bình trước những hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm của người bán hàng rong. Nhất là tại khu vực trước cổng bệnh viện vốn có nhiều người qua lại hay người thăm nuôi bệnh nhân ghé đến ăn uống.

Khánh Hoà: Người phụ nữ bán bún đổ thức ăn thừa vào nồi nước dùng để bán lại - Ảnh 2
Người phụ nữ bán hàng rong đổ thức ăn thừa của khách vào nồi để bán lại. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, ông Võ Hồng Vân - chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa - cho hay chi cục đã nắm được vụ việc và đang cử cán bộ kiểm tra, xác minh.

"Thông tin đã được chuyển cho bộ phận chuyên môn tại Trung tâm Y tế TP Nha Trang, phối hợp với địa phương kiểm tra", ông Vân nói.

Còn ông Nguyễn Sỹ Khánh - chủ tịch UBND TP Nha Trang - cho hay mới tiếp nhận vụ việc này và sẽ cho xác minh, nếu sai phạm sẽ xử lý. 

"Phía thành phố, các địa phương đều thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ TP Nha Trang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị. 

Vì vậy các trường hợp buôn bán hàng rong trên vỉa hè, trước nơi công cộng là vi phạm sẽ kiên quyết xử lý, các đội kiểm tra quản lý trật tự đô thị cũng tăng cường kiểm tra các trường hợp vi phạm này", ông Khánh nói.

 

Quảng Bình: Nam thanh niên lẻn vào nhà người phụ nữ 50 tuổi giữa đêm khuya thực hiện hành vi đồi bại

Quảng Bình: Nam thanh niên lẻn vào nhà người phụ nữ 50 tuổi giữa đêm khuya thực hiện hành vi đồi bại

Khi ngủ một mình trong nhà, bà L. bị nam thanh niên 26 tuổi đột nhập vào nhà khống chế, hiếp dâm và cướp đi hơn 1,7 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   bán hàng rong đổ thức ăn thừa Khánh Hòa tin nóng tin mới tin tức trong ngày tin 24h tin tức 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 24 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 39 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 2 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc