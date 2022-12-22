Khánh Hoà: Người phụ nữ bán bún đổ thức ăn thừa vào nồi nước dùng để bán lại

Cụ thể, tài khoản facebook X.B. chia sẻ 4 clip kèm nội dung: "Bán buôn kiểu này không mua biệt thự cũng uổng! Khách ăn nước lèo còn dư thì canh khách đi không ai để ý, thì đổ ngược lại vào nồi nước bán tiếp cho khách sau, kể cả nước đưa khách uống dư cũng đổ lại vào bình. Cái tô bán xong cũng tráng sơ qua một nước rồi lau khô xếp vào bán tiếp".

Theo thông tin từ báo Dân Trí cho biết, vào ngày 21/12, nhiều đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội về nội dung một người phụ nữ bán bún ở khu vực cổng Quang Trung - Bệnh viện Khánh Hòa , có các hành vi mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Thật sự không muốn đạp đổ chén cơm của ai, nhưng làm ăn buôn bán như vậy thật sự quá thất đức", tài khoản X.B. viết.

Theo tài khoản trên, quán bún này đã tồn tại 20 năm nay thường bán cho khách vãng lai nuôi bệnh, đôi khi bán cho cả bệnh nhân. Hàng quán "trình bày" rất sạch sẽ, nhưng buôn bán quá mất vệ sinh nên đăng lên để người dân phát hiện né tránh.

Bài đăng kèm theo 4 đoạn clip thu hút được nhiều quan tâm, chia sẻ. Ảnh: Dân Trí

Hình ảnh về 4 clip thể hiện khá rõ ràng hành vi tráng sơ tô khách sử dụng rồi lau khô bán tiếp và việc khách uống nước dư đổ lại bình.

Qua clip cũng thấy rõ việc sau khi khách ăn xong, tính tiền rời đi, người phụ nữ này đã đổ một tô nước màu vàng vào nồi nước lèo còn nóng hổi. Không những vậy, một số ly nước khách đã uống cũng được một người phụ nữ đổ lại trong bình nước.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự bất bình trước những hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm của người bán hàng rong. Nhất là tại khu vực trước cổng bệnh viện vốn có nhiều người qua lại hay người thăm nuôi bệnh nhân ghé đến ăn uống.

Người phụ nữ bán hàng rong đổ thức ăn thừa của khách vào nồi để bán lại. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, ông Võ Hồng Vân - chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa - cho hay chi cục đã nắm được vụ việc và đang cử cán bộ kiểm tra, xác minh.

"Thông tin đã được chuyển cho bộ phận chuyên môn tại Trung tâm Y tế TP Nha Trang, phối hợp với địa phương kiểm tra", ông Vân nói.

Còn ông Nguyễn Sỹ Khánh - chủ tịch UBND TP Nha Trang - cho hay mới tiếp nhận vụ việc này và sẽ cho xác minh, nếu sai phạm sẽ xử lý.

"Phía thành phố, các địa phương đều thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ TP Nha Trang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị.

Vì vậy các trường hợp buôn bán hàng rong trên vỉa hè, trước nơi công cộng là vi phạm sẽ kiên quyết xử lý, các đội kiểm tra quản lý trật tự đô thị cũng tăng cường kiểm tra các trường hợp vi phạm này", ông Khánh nói.