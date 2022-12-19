Diễn biến mới vụ bé 5 tuổi ở Đắk Lắk bị đăng hình bêu riếu trên mạng xã hội

Tin nóng 19/12/2022 14:09

Hiện cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa xử lý người đã có hành vi xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật.

Ngày 19/12, theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh trường hợp trẻ em bị đưa hình ảnh lên trên mạng xã hội.

Theo UBND TP Buôn Ma Thuột, qua xác minh và làm việc, chủ shop có địa chỉ số 106, đường Y Ngông (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) đã đưa hình ảnh cháu bé ăn cắp đồ lên trên mạng xã hội không che mặt để gia đình đến giải quyết sự việc.

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), UBND phường và Công an phường Tân Tiến tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin để kịp thời ngăn chặn các hành vi gây tổn hại đến sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Diễn biến mới vụ bé 5 tuổi ở Đắk Lắk bị đăng hình bêu riếu trên mạng xã hội - Ảnh 1
Cộng đồng mạng bức xúc về việc bêu rếu cháu bé 5 tuổi. Ảnh: NLĐ

Các đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu N.H.B.N. (SN 2017, ở trọ tại Tổ dân phố 4, phường Tân Tiến) và tìm hiểu tình hình, nguyện vọng của gia đình. Tại đây, mẹ cháu N. cho biết mọi sinh hoạt hàng ngày của cháu vẫn bình thường, giao tiếp tốt, hoạt bát, vui vẻ. Tuy nhiên, gia đình cháu N. mong muốn thông qua các cơ quan chức năng, yêu cầu bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1993, chủ shop 106 Y Ngông) phải xin lỗi công khai trên mạng xã hội, nhằm làm rõ nội dung vụ việc để cộng đồng mạng hiểu rõ.

Trên cơ sở đó, đại diện lãnh đạo Phòng LĐ-TB-XH, UBND phường Tân Tiến tiếp thu và đề nghị gia đình tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe tinh thần của cháu N., nếu có vấn đề gì đề nghị thông báo cho chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ.

Đồng thời, Công an phường Tân Tiến hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét, xử lý đối với hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thị Thủy theo đúng quy định. Bên cạnh đó, kết nối và tạo điều kiện để gia đình cháu N. và bà Nguyễn Thị Thủy gặp gỡ trực tiếp, trao đổi giải quyết về vụ việc đã xảy ra.

Theo thông tin từ báo Công Thương cho biết thêm, trước đó, ngày 30/11, trên các trang mạng xã hội lan truyền 1 bài đăng với nội dung: "Truy tìm người thân bé gái này mới qua shop ăn cắp một chiếc vòng tay. Trên tay là tang vật bé lấy nhé. Ai là người nhà thì qua shop làm việc ngay với em" kèm theo hình ảnh 1 cháu bé được chụp rõ mặt. Ngoài ra, chủ cửa hàng còn đăng tải video cháu bé bật khóc vì lo sợ.

Ngay sau khi bài viết đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số bình luận lên án hành vi đăng hình ảnh cháu bé không che mặt của chủ cửa hàng và cho rằng chủ cửa hàng đang làm quá vấn đề, ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý cháu bé về sau.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 29/11, bé N. (5 tuổi, ngụ phường Tân Tiến) đã vào một cửa hàng phụ kiện, quần áo trên đường Y Ngông (phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột). Tại đây, cháu N. có lấy đi một vòng tay cao su màu trắng, có giá khoảng 10.000 đồng. Thời điểm này, bà T. đã phát hiện nên chặn cháu bé lại, dò hỏi địa chỉ nhà nhưng cháu bé không trả lời. Do đó, chủ cửa hàng đã chụp hình cháu bé và quay video để đăng lên trang Fcebook cá nhân. Khoảng 40 phút sau khi bài viết đăng tải, gia đình cháu bé đến và đón cháu bé về nhà.

Tại cơ quan công an, mẹ cháu bé cho biết sáng ngày 29/11, do đi làm nên đã gửi con cho bà ngoại trông, sau đó cháu N. đã tự đi ra ngoài, đến cửa hàng mà người lớn không biết.

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