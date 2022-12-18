Thi thể nạn nhân cùng xe máy và 2 bao muối dưới hố sâu ven đường được người dân phát hiện, sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết, vào khoảng 12h ngày 18/12/2022, người dân xóm Sơn Thủy, xã Thanh Khê (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) hoảng hốt khi phát hiện thi thể nam thanh niên cùng 1 chiếc xe máy và 2 bao muối dưới một hố sâu nước sâu ở ven đường xóm này.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã đưa thi thể nam thanh niên và các bao muối lên đường đồng thời điện báo lực lượng chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện sự việc. Ảnh: Báo Nghệ An

Chiếc xe của nạn nhân đang ở dưới hố nước. Ảnh: CAND

Thông tin từ báo Nghệ An cho biết thêm, qua kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, thấy trong ví nạn nhân có chứng minh thư, căn cước công dân và một số giấy tờ liên quan đề tên Phan Văn Ch. (SN 1990) trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu.

Một số người có mặt tại hiện trường đã đăng sự việc lên mạng xã hội tìm thân nhân của nạn nhân. Không lâu sau đó, người nhà nạn nhân ở xã Diễn Vạn đã nhận được thông tin người thân gặp nạn và đang trên đường lên Thanh Chương.

Được biết, anh Phan Văn Ch. là người đi bán muối, sáng nay, một số gia đình ở xã Thanh Khê vừa mua muối của anh Ch.

Công an huyện Thanh Chương, xã Thanh Khê đã có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ vụ việc.

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