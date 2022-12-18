Nghệ An: Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người bán muối dạo dưới hố nước ven đường

Tin nóng 18/12/2022 19:31

Thi thể nạn nhân cùng xe máy và 2 bao muối dưới hố sâu ven đường được người dân phát hiện, sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết, vào khoảng 12h ngày 18/12/2022, người dân xóm Sơn Thủy, xã Thanh Khê (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) hoảng hốt khi phát hiện thi thể nam thanh niên cùng 1 chiếc xe máy và 2 bao muối dưới một hố sâu nước sâu ở ven đường xóm này.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã đưa thi thể nam thanh niên và các bao muối lên đường đồng thời điện báo lực lượng chức năng.

Nghệ An: Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người bán muối dạo dưới hố nước ven đường - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện sự việc. Ảnh: Báo Nghệ An

 

Nghệ An: Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người bán muối dạo dưới hố nước ven đường - Ảnh 2
Chiếc xe của nạn nhân đang ở dưới hố nước. Ảnh: CAND

Thông tin từ báo Nghệ An cho biết thêm, qua kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, thấy trong ví nạn nhân có chứng minh thư, căn cước công dân và một số giấy tờ liên quan đề tên Phan Văn Ch. (SN 1990) trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu.

Một số người có mặt tại hiện trường đã đăng sự việc lên mạng xã hội tìm thân nhân của nạn nhân. Không lâu sau đó, người nhà nạn nhân ở xã Diễn Vạn đã nhận được thông tin người thân gặp nạn và đang trên đường lên Thanh Chương.

Được biết, anh Phan Văn Ch. là người đi bán muối, sáng nay, một số gia đình ở xã Thanh Khê vừa mua muối của anh Ch.

Công an huyện Thanh Chương, xã Thanh Khê đã có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ vụ việc.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dã man đến chết: 'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dã man đến chết: 'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Cùng với đó, gia đình phía bị hại đã làm đơn kháng cáo, không đồng tình với tội danh và mức án 8 năm tù đã tuyên với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể nạn nhân Nghệ An

TIN MỚI NHẤT

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 10 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 40 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 58 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào