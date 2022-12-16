Được biết, hai vợ chồng đều trẻ tuổi, hiện đang sinh sống tại quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Giao Thông cho biết, ngày 16/12, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa cùng người dân kịp thời ngăn cản, động viên hai vợ chồng có ý định tự tử trên cầu Nhật Tân.

Theo đó, khoảng 8h15 ngày 16/12, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo về việc trên cầu Nhật Tân xuất hiện cặp vợ chồng có biểu hiện bất thường, gương mặt tỏ ra sự mệt mỏi.

Lực lượng chức năng cùng người dân đã giữ được hai người lại và chuyển vào bệnh viện sơ cứu. Ảnh: Báo Giao Thông

Theo báo Bảo vệ pháp luật cho biết thêm, tại thời điểm tiếp cận, hai vợ chồng đứng ở lan can giữa cầu hướng từ Hà Nội – Đông Anh.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân đã khuyên can, động viên hai vợ chồng. Sau thời gian thuyết phục và triển khai biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng cùng người dân đã giữ được hai người lại và chuyển vào bệnh viện sơ cứu.

Liên quan đến vụ việc, hai vợ chồng đều trẻ tuổi, hiện đang sinh sống tại quận Ba Đình, Hà Nội.

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