Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dã man đến chết: 'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Tin nóng 16/12/2022 19:00

Cùng với đó, gia đình phía bị hại đã làm đơn kháng cáo, không đồng tình với tội danh và mức án 8 năm tù đã tuyên với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

Ngày 16/12, theo thông tin từ PLO cho biết, sau gần ba tuần xét xử vụ bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh bị bạo hành đến chết, TAND TP.HCM cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của luật sư phía bị hại từ Hà Nội gửi vào.

Một luật sư khác phía bị hại cho biết đồng tình với kháng cáo của luật sư đồng nghiệp về nội dung kháng cáo. Cụ thể, đơn trình bày không đồng tình với tội danh và mức án 8 năm tù đã tuyên với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dã man đến chết: 'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại tòa. Ảnh: PNO

Đơn kháng cáo thể hiện gia đình bị hại tán thành mức án tử hình mà TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và hành hạ người khác.

Phía bị hại cho rằng Thái là cha đẻ trực tiếp chăm sóc cho bé V.A nhưng đã đang tâm cùng bị cáo Trang bạo hành cháu trong suốt thời gian dài với những đau đớn trên cơ thể. Cả hai phải thống nhất ý chí thì mới cùng nhau sử dụng vũ lực bằng tay, chân, hung khí nguy hiểm đánh cháu.

Nếu không có sự đồng ý của Thái, Trang chắc chắn sẽ không có cơ hội đánh chết cháu bé. Vì vậy, Thái phải chịu trách nhiệm về tội giết người.

Phía bị hại cho rằng mức hình phạt toà tuyên đối với Thái là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật cũng không đúng với bản chất hành vi tàn ác của Thái...

Đồng thời, tòa án cũng nhận được đơn từ trại giam, bị cáo Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tính đến nay, đã hết 15 ngày theo luật định, phía VKSND TP.HCM cho biết không có kháng nghị vụ án này. Theo quy định, hết thời gian này, VKS cấp trên vẫn còn thời hạn kháng nghị nếu thấy cần thiết, kéo dài trong 15 ngày tiếp theo.

Hiện hết thời hạn kháng cáo, tòa chỉ đơn kháng cáo của các bị cáo Trang. Bị cáo Thái không có đơn kháng cáo. Tiếp theo tòa ra thông báo về các kháng cáo trong vụ án và chuyển hồ sơ lên TAND Cấp cao tại TP.HCM để xem xét theo quy định.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dã man đến chết: 'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt - Ảnh 2
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Ảnh: PLO

Trước đó, báo Thanh Niên cho biết, theo hồ sơ vụ án, bé V.A là con của Nguyễn Kim Trung Thái và chị N.T.H. Sau khi ly hôn, tháng 8/2020, Thái được TAND Q.1 giao quyền nuôi bé V.A. Đến tháng 9/2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm với Thái, dọn đến chung sống như vợ chồng với Thái và bé V.A tại một căn hộ chung cư ở P.22, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Từ ngày 7 - 22/12/2021, bằng nhiều hình thức khác nhau, Trang đã hành hạ, đánh đập bé V.A trong nhiều ngày, nhiều giờ. Trang đánh bé V.A trong tình trạng bé không mặc quần áo, quỳ gối và giơ 2 tay lên cao, bắt bé chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó. Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập nhưng không can ngăn, thậm chí còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé V.A.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân tử vong của bé V.A là phù phổi cấp do sốc chấn thương. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phục hồi và trích xuất được các dữ liệu camera mà Thái đã cố tình xóa nhằm che dấu hành vi phạm tội của Trang.

Kết luận giám định pháp y bổ sung của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM giải thích, các vết thương trong khoảng 1 - 6 giờ ngày 22/12/2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ, xảy ra trước ngày V.A tử vong là yếu tố cộng thêm dẫn đến cháu bé tử vong. Trong trường hợp Trang không hành hạ bé V.A vào ngày 22/12/2021 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết của nạn nhân.

HĐXX nhận định đồng tình với VKS truy tố Trang tội hành hạ người khác với tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Bị cáo Trang có hành vi tàn độc gây đau đớn cho bị hại thời gian dài khi bé không có khả năng chống cự. Bị cáo phạm tội vì động cơ đê hèn, côn đồ với người dưới 16 tuổi. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo nghiêm khắc nhất.

Thái không phải là đồng phạm với Trang về tội giết người. Theo tòa, Thái phạm hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Bị cáo Thái là cha của bị hại, phạm tội đối với con cái người lệ thuộc mình là vô trách nhiệm, cần xử phạt thật nghiêm.

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